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王丹：解散非失敗 30年堅持留抗爭典範

【明報專訊】支聯會常委通過解散決議，八九學運領袖王丹昨書面回覆本報表示，如支聯會最終決定解散，內心會有很多不捨，認為該會30多年來堅持舉辦六四紀念活動，維園燭光成為香港的精神象徵，「香港的歷史上必將寫下這一筆」。他完全理解支聯會迫於形勢解散，但不認為是失敗，「他們30多年的堅持已經給香港和所有的抗爭者留下了典範。這樣的典範會影響後來的人」。

指港人覺醒 內心不忘六四

王丹又表示，不會對未來六四歷史記憶能否延續感到失望，認為港人已集體覺醒，並指中共只能打壓表面的社會團體及逮捕意見領袖，但大部分港人的內心不會因此忘記六四，反而強化內心反抗，「歷史，不可能永遠用強力壓制」。

當年支援八九民運、及後由支聯會「黃雀行動」協助逃離中國，現居法國的前「四通集團」總經理萬潤南表示，「二次文革」已開始、「黑暗年代揭開序幕」。他表示自己於1980年代初曾認為「四個現代化」的路程應是「深圳香港化」、「廣東深圳化」、「沿海廣東化」、「內地沿海化」，但現時北京倒行逆施，反其道而行之。他認為支聯會若解散，說明大家徹底絕望。對於香港或再不能辦悼念六四集會，他說，「人們心中的燭光，永遠不會熄滅」。

七旬義工：仍有不同方式悼念

1989年起擔任支聯會義工、年逾七旬的吳海光對支聯會面臨解散感到無奈及難過，但他說市民多年來仍堅持到維園悼念，深信港人不會忘記六四事件，「這是不能忘懷的史實」，認為未來港人仍能用不同方式悼念事件死難者。

相關字詞﹕解散 萬潤南 王丹 八九民運 支聯會

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