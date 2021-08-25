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支聯會7常委為「救人」通過決議解散 李卓人何俊仁獄中授權投票 日內會員大會表決

【明報專訊】創立32年、以「結束一黨專政」為綱領之一的支聯會，屢遭官媒及建制派指控涉違《港區國安法》，觸發多個團體會員退會。本報綜合各方消息，支聯會常委前日（23日）通過決議解散支聯會，決議仍需待會員大會通過。有知情者稱，該會日內或召開會員大會，如最少20個團體會員出席，達75%投票贊成，便可通過解散決議。

最少20團體會員出席 75%贊成可通過

支聯會於1989年支援八九民運百萬人遊行後宣布成立，除過去兩年被警方以疫情為由禁集會，該會每年都在維園辦集會悼念六四。支聯會在港區國安法下屢遭抨擊，包括全國僑聯副主席盧文端曾指支聯會只有解散或被取締兩個選擇。支聯會上月稱面對愈趨嚴峻的政治法律風險，「策略性」將常委由20人減至14人，其中7名常委包括前秘書蔡耀昌辭任，該會並遣散職員。

冀解散免刑責 受吹風壓力影響

據了解，支聯會前日下午2時召開常委會，身在獄中的主席李卓人及副主席何俊仁亦有授權他人投票，7名常委投票後決議通過解散支聯會。消息人士表示，解散決定主要是「救人」，冀解散能令前常委、前任及現任團體會員免受騷擾或刑責，而決定亦受到大環境下的「吹風壓力」所影響。另有知情者表示，有關決定已考慮多方因素，特別是近日多個團體在親北京媒體點名批評下解散，該會部分常委參考其他團體做法及內部原因，認為支聯會在現今政治壓力下，解散屬負責任做法。本報昨向支聯會常委梁錦威查詢，他承認前日常委開會討論有關議題，但對決議不作回應。

據悉，支聯會現時要處理文件及財務事宜，未必日內公布有關消息。支聯會成立時由逾200個團體會員組成，多個會員今年先後退會。據了解，該會需在3周內召開會員大會，倘有不少於20名團體會員出席、逾75%投票贊成，可通過解散決議。

東區前區議員曾健成接受查詢表示，其辦事處未有退出支聯會，有權投票。他強調支聯會過往32年秉持和平、理性、非暴力信念，行動合法，「用燭光照耀香港、照耀世界」，對支聯會或將解散感到難過。問到投票意向，他說希望支聯會能留下，但明白其處境。觀塘前區議員陳汶堅的區議員辦事處多年來一直是支聯會會員，但他表示已退會，對該會常委解散決議感無奈。被問到會否憂慮難再現六四集會燭光，他稱「就算（支聯會）喺度都難搞啦」。

蔡子強：影響國際對港觀感

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，在外國眼中，維園燭光集會象徵香港言論自由、一國兩制的標誌，倘支聯會解散，料影響國際對香港的觀感。他相信日後悼念六四活動規模會變小，市民或以個人方式悼念。他又說，支聯會支持者多屬「大中華膠」，對中國有情意結及認同中國人身分，擔心支聯會解散後，支持者或會對中國更疏離。

劉兆佳：解散難令成員「保平安」

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，在中央撥亂反正及港區國安法下，香港已進入新時代及新形勢，任何試圖以「反中」或「反共」為號召的政治組織毫無立足空間，加上支聯會不少團體會員為避法律及政治風險而「鳥獸散」，「（支聯會）如何支撐下去？」他認為解散未必能令支聯會成員「保平安」，預期中央與港府會繼續採取強硬姿態，「徹底根除劣源才會罷手」。

明報記者

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相關字詞﹕六四事件 港區國安法 解散 支聯會

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