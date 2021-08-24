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2021年8月24日星期二
港聞二
黃柳權：港官思路要對接「十四五」 駱惠寧：經濟慢進也是退 劉兆佳：中央加大監督力度
京官首立會宣講 黃：信林鄭政府團結各界
「灣區生活圈」改革通關模式 推港校內地辦學
被問《反制裁法》阻吸人才 創科局：業界更關注社會穩定
的士車禍添一死 警查涉誤殺否 孕婦留醫ICU胎兒穩定 男童術後插喉仍危殆
貨車撞的士致兩死 司機改判不小心駕駛罪成
男警涉經營非法賭場 官指「規模相當大」
賊爬棚架伸竹竿入屋 「釣走」住戶手袋
叫家人教女兒性侵案改口 父囚6年半 另3人囚3年9月至4年9月 官斥駭人聽聞無視法律
事主即將18歲須離開院舍 官憂無依無靠籲社署援助
護理員法律系女生暴動罪脫 官：逃跑屬情理之內
「光復元朗」發起人 鍾健平控組織參與集結
反緊急法遊行 4學生1導師否認暴動受審
盧文端：杯葛選舉死路一條 民主黨：黨內民主程序決定
電鑽起火燬跳蚤市場 古董檔損失數十萬
譚凱邦保釋被拒 「唔緊要啊 大家撐住！」
小學教師控狎學生 事主：不敢叫縮手 涉圖書館3年8摸兩女童胸臀
「網戀」誘購加密幣 女子遭騙93萬
禁發泡膠餐具後 黃錦星：40元飯盒須多付5毫
兩男姦18歲醉網友囚5及6年 官斥視如性玩具
李天柱任航院CEO 聶德權：無利益衝突
專家倡外傭來港配額制 上機前醫學監察再檢疫
公眾只知打針後染疫 以偏概全 醫學會籲公布針後沒感染數
調查指願接種學生不過半 青協：家長子女意願不一
以色列長者研究：3劑BNT預防性高4倍
尊子漫畫
【Emily】歷史檔案館展70館藏 香港身分證 改頭換面70年
【Emily】公務員學院車位少 關觀塘塞車事
【Emily】G6見林鄭 陳健波倡中學開Gym房
【Emily】獄中學結他 陳皓桓誓做「王子」
【Emily】梁頌恆「流亡」 破產令變「無了期」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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