以色列長者研究：3劑BNT預防性高4倍

防重症能力增5至6倍

路透社報道，這項資料是衛生部疫苗專家小組上周四（19日）會議中提出，並於周日上載於官網，但全文並未公布。衛生部分析以色列格特納研究所（Gertner Institute）和KI研究所（KI Institute）的統計數字，顯示在60歲或以上民眾中，接種第三劑疫苗10天後預防感染的保護力較打兩劑者高4倍，預防出現重症或入院治療方面有效率亦高5至6倍。這項結果與非牟利健康維護組織馬卡比（Maccabi）上周所提另一項統計報告脗合。以色列有數個組織正推行補打第三針，馬卡比是其中之一。

以色列去年12月下旬開始推行接種疫苗，60歲或以上民眾是首批接種的群組。

以色列上月30日開始對60歲以上者「補針」，到上周四將年齡下限降至40歲，40歲以下孕婦、教師及醫護人員也包括在內，並規定接種第二劑最少5個月後才打第三劑。美國、加拿大、法國和德國亦宣布計劃為國民「補針」。

（路透社/中央社）

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