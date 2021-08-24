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調查指願接種學生不過半 青協：家長子女意願不一

【明報專訊】下星期三便是開學日，教育局早前公布，若師生第二劑疫苗接種率分別達七成，可恢復全日課。香港青年協會進行中學生及家長調查，結果顯示，45%受訪學生願意接種新冠疫苗；65%家長願意讓子女接種新冠疫苗。兩項結果顯示家長及子女意願不一，青協稱，部分家長或許掌握資訊不足，未必有足夠信心向子女充分講解接種意向和原因，認為如有更多簡單易明、由醫護人員提供的專業資訊，有助家長解說。

指家長或因資訊不足 疫苗乏信心

1097名學生及330名家長於7月5日至15日接受青協抽樣自填問卷。77%學生希望新學年恢復實體課外活動，包括比賽、訓練等；亦有56%學生擔心恢復正常上課後會不適應。青協業務總監徐小曼稱，尚餘一星期便開始新學年，相信大部分學校續以混合模式上學，包括面授及網課。不過，部分學生或仍要適應，包括重新認識老師同學、測考壓力等。她建議，學生盡早把生活作息時間由「暑假」模式逐步調節為「日常上學」模式，提升精神狀態；家長亦可考慮支持子女及早接種疫苗，為恢復正常校園生活作好準備。

大部分不願打針者憂副作用

調查亦顯示，26%受訪學生表明不願打針；18%受訪家長表明不願子女打針。大部分不願打針者均是擔心疫苗的副作用，亦有家長指要尊重子女的決定。

（新冠疫情）

相關字詞﹕疫苗接種 教育局 青協

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