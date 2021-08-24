調查指願接種學生不過半 青協：家長子女意願不一

指家長或因資訊不足 疫苗乏信心

1097名學生及330名家長於7月5日至15日接受青協抽樣自填問卷。77%學生希望新學年恢復實體課外活動，包括比賽、訓練等；亦有56%學生擔心恢復正常上課後會不適應。青協業務總監徐小曼稱，尚餘一星期便開始新學年，相信大部分學校續以混合模式上學，包括面授及網課。不過，部分學生或仍要適應，包括重新認識老師同學、測考壓力等。她建議，學生盡早把生活作息時間由「暑假」模式逐步調節為「日常上學」模式，提升精神狀態；家長亦可考慮支持子女及早接種疫苗，為恢復正常校園生活作好準備。

大部分不願打針者憂副作用

調查亦顯示，26%受訪學生表明不願打針；18%受訪家長表明不願子女打針。大部分不願打針者均是擔心疫苗的副作用，亦有家長指要尊重子女的決定。

（新冠疫情）