港聞

港聞二

公眾只知打針後染疫 以偏概全 醫學會籲公布針後沒感染數

【明報專訊】香港醫學會認為，政府應重新審視入境人士豁免檢疫安排，如居於人口密度高的屋苑不應批准豁免；醫學會又稱，近日不時有人質疑新冠疫苗是否有效應對變種病毒，或與當局只公布確診者有接種疫苗的數據有關，籲一併公布打針後沒感染，或未打齊兩針而受感染的入境者數據。

曾祈殷：獲豁免者應有咁少得咁少

近期豁免檢疫安排備受爭議，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，部分疫情本來控制得較好的國家及地區，近日都因外地輸入個案導致零星爆發，籲政府切勿放鬆各項入境檢疫措施，並須重新審視現時到港人士豁免檢疫的安排，獲豁免者應「有咁少得咁少」，當局考慮是否批出檢疫豁免時，除了查核抵港行程外，亦應考慮申請者的居住環境是否過於密集，但具體準則應由當局決定。

倡盡早接種 減醫療系統壓力

本港近日部分新型冠狀病毒輸入個案都已接種疫苗，不少市民憂慮疫苗未必有效抵禦變種病毒，曾祈殷呼籲當局公布更多數據，除了輸入個案有接種疫苗外，亦應公布接種疫苗後沒受感染的入境者人數，令公眾有更持平的資訊，否則有機會以偏概全。他又指，本港提供的兩款疫苗均能大幅減低重症及死亡率，即使接種後受感染，亦能大減對醫療系統的壓力，籲市民不應拖延接種。

醫學會另建議在沒本地爆發的前提下，如個別醫院或院舍員工的疫苗接種率達七成以上，可考慮進一步放寬已完成接種疫苗探訪者的名額。

（新冠疫情）

相關字詞﹕變種病毒 新冠疫苗 新冠疫情 醫學會

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