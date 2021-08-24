公眾只知打針後染疫 以偏概全 醫學會籲公布針後沒感染數

曾祈殷：獲豁免者應有咁少得咁少

近期豁免檢疫安排備受爭議，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，部分疫情本來控制得較好的國家及地區，近日都因外地輸入個案導致零星爆發，籲政府切勿放鬆各項入境檢疫措施，並須重新審視現時到港人士豁免檢疫的安排，獲豁免者應「有咁少得咁少」，當局考慮是否批出檢疫豁免時，除了查核抵港行程外，亦應考慮申請者的居住環境是否過於密集，但具體準則應由當局決定。

倡盡早接種 減醫療系統壓力

本港近日部分新型冠狀病毒輸入個案都已接種疫苗，不少市民憂慮疫苗未必有效抵禦變種病毒，曾祈殷呼籲當局公布更多數據，除了輸入個案有接種疫苗外，亦應公布接種疫苗後沒受感染的入境者人數，令公眾有更持平的資訊，否則有機會以偏概全。他又指，本港提供的兩款疫苗均能大幅減低重症及死亡率，即使接種後受感染，亦能大減對醫療系統的壓力，籲市民不應拖延接種。

醫學會另建議在沒本地爆發的前提下，如個別醫院或院舍員工的疫苗接種率達七成以上，可考慮進一步放寬已完成接種疫苗探訪者的名額。

（新冠疫情）