專家倡外傭來港配額制 上機前醫學監察再檢疫

打針也難防變種

何栢良：料輸入個案增

菲律賓現被港府列作高風險地區。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，可理解港府計劃重新輸入外傭，但關鍵在於如何確保安全，強調完成接種疫苗，不能預防Delta變種病毒輸入。他指今年本港約830多宗輸入個案，有近四成來自菲律賓及印尼，主要因兩國多外傭來港，倘恢復輸入外傭，本港輸入個案一定飈升。

可防帶毒上機 限一半入座率

何建議當局安排外傭在出發地接受獨立醫學監察一段時間，以防止帶病毒者上機，亦要預防機上交叉感染。他建議接載外傭的航班設特別安排，例如限入座率、隔行坐。他建議以先導計劃形式，先安排一至兩航班接載外傭來港，限一半入座人數，並要求外傭在檢疫中心隔離，經評估確診比率後，再調整人數配額。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在港台《千禧年代》表示，已打疫苗的菲傭抵港後須檢疫及反覆檢測，如通過多關，相信對社區風險有限，但關注如何控制檢疫酒店風險。他認為初期來港外傭人數配額須「循序漸進」。

僱主憂外傭帶病毒入家庭

香港僱傭公會主席陳東風估計約4000至4500名菲傭可來港，並料至少須800至1000間房間供檢疫，才能較快接待來港外傭，如政府僅安排一兩間酒店供檢疫，「令我們相當之擔心」。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒形容，僱主「一半歡喜一半憂」，部分家庭須請外傭，但部分僱主擔憂外傭將病毒帶入家庭，她關注外傭可能在檢疫酒店感染，冀港府嚴謹把關。

本港昨新增5宗輸入個案，4人曾打疫苗，當中3人驗出L452R變異病毒株；另有一名尼日利亞抵港的9歲女童亦驗出L452R。昨初步確診少於10宗。前日確診、迪拜抵港的56歲男子於潛伏期曾住荃灣寶石大廈第1座，約570名居民接受強制檢測，沒人確診。

（新冠疫情）