港聞

港聞二

專家倡外傭來港配額制 上機前醫學監察再檢疫

【明報專訊】菲律賓勞工與就業部日前稱港府同意下周一起容許已打新冠疫苗並持官方接種證明的菲傭來港工作。港大專家何栢良建議安排外傭先在出發地接受獨立醫學監察，港府可用先導計劃形式，先安排一至兩班航班接載外傭來港，經檢疫評估再調整配額。

打針也難防變種

何栢良：料輸入個案增

菲律賓現被港府列作高風險地區。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，可理解港府計劃重新輸入外傭，但關鍵在於如何確保安全，強調完成接種疫苗，不能預防Delta變種病毒輸入。他指今年本港約830多宗輸入個案，有近四成來自菲律賓及印尼，主要因兩國多外傭來港，倘恢復輸入外傭，本港輸入個案一定飈升。

可防帶毒上機 限一半入座率

何建議當局安排外傭在出發地接受獨立醫學監察一段時間，以防止帶病毒者上機，亦要預防機上交叉感染。他建議接載外傭的航班設特別安排，例如限入座率、隔行坐。他建議以先導計劃形式，先安排一至兩航班接載外傭來港，限一半入座人數，並要求外傭在檢疫中心隔離，經評估確診比率後，再調整人數配額。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在港台《千禧年代》表示，已打疫苗的菲傭抵港後須檢疫及反覆檢測，如通過多關，相信對社區風險有限，但關注如何控制檢疫酒店風險。他認為初期來港外傭人數配額須「循序漸進」。

僱主憂外傭帶病毒入家庭

香港僱傭公會主席陳東風估計約4000至4500名菲傭可來港，並料至少須800至1000間房間供檢疫，才能較快接待來港外傭，如政府僅安排一兩間酒店供檢疫，「令我們相當之擔心」。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒形容，僱主「一半歡喜一半憂」，部分家庭須請外傭，但部分僱主擔憂外傭將病毒帶入家庭，她關注外傭可能在檢疫酒店感染，冀港府嚴謹把關。

本港昨新增5宗輸入個案，4人曾打疫苗，當中3人驗出L452R變異病毒株；另有一名尼日利亞抵港的9歲女童亦驗出L452R。昨初步確診少於10宗。前日確診、迪拜抵港的56歲男子於潛伏期曾住荃灣寶石大廈第1座，約570名居民接受強制檢測，沒人確診。

（新冠疫情）

相關字詞﹕何栢良 疫情 新冠疫苗 菲律賓 菲傭

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