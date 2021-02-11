李天柱任航院CEO 聶德權：無利益衝突

稱入董事局是反映政府意見 未參與討論招聘

聶德權昨日出席立法會一個事務委員會會議後見傳媒，被問是否要向公眾交代審批李天柱出任航空學院行政總裁的理據，以及會否擔心影響政府形象。他回應稱，有關離任公務員的工作申請，公務員事務局會徵詢相關政策局和部門的意見，亦有獨立的諮詢委員會給意見，經審慎考慮才審批。

聶德權表示，航空學院本質並不是一般離開政府後到私人企業打工，工作性質是培訓空域的管理人才，形容是有公眾利益的性質。他續說，李並無參與討論有關航空學院的招聘或職位薪酬，重申有關的工作申請是有機制和審批，「所以絕對沒有一些所謂存在利益衝突，或者是有一些延後利益，這些指控是完全不成立的」。

田北辰質疑曾否公開招聘遴選

實政圓桌立法會議員田北辰表示，航空學院是李天柱在任民航處長時決定成立，而他其後成為CEO，「觀感上不太好」。田認為，事件重點在於有關職位招聘程序，是否經全球公開招聘，有否經過遴選，「否則令人感覺（工作）是度身訂做」。

本報昨向機管局進一步查詢，航空學院行政總裁一職有否經過公開招聘、遴選經過什麼程序，機管局發言人重申李天柱的聘任經機管局旗下香港國際機場服務控股有限公司董事會批准，未回應曾否公開招聘。