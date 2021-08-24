禁發泡膠餐具後 黃錦星：40元飯盒須多付5毫

議員憂標準不清 黃：落實前助業界認證

立法會環境事務委員會昨討論「管制即棄膠餐具計劃」，飲食界張宇人稱一向支持減少使用即棄膠餐具，但認為管制計劃最終要由市民找數，故政府必須向市民交代「買外賣」要多付多少金額。民建聯葛珮帆表示，不少打工仔都會買外賣，擔心管制計劃加重基層負擔。

黃錦星說，禁用即棄膠餐具是全球大勢，現時已有不少本地食肆使用不含塑膠成分餐具，他以一個售約40元飯盒為例，發泡膠盒成本約0.5元，若以符合管制計劃標準的食物盒代替，需多支付0.5元。對於有議員擔心管制即棄膠餐具標準不清晰，黃稱在政策落實前會協助業界認證所採用的餐具是否合乎標準。

黃又稱，政府管制即棄塑膠有四部曲，包括檢視膠袋徵費豁免範疇是否可收緊、管制即棄膠餐具、推行飲品膠樽生產者責任制，以及今年內透過可持續發展委員會探討如何處理不同類型即棄塑膠。

會前多個環團帶同約3米高「即棄膠餐具怪」到政府總部外，向環保署代表遞交意見，認為「塑膠圍城」迫在眉睫，促請2025年前規管所有堂食及外賣即棄塑膠餐具，同時制訂措施及時間表，推動可重用餐具配套，真正達至源頭減廢。