「網戀」誘購加密幣 女子遭騙93萬

稱警未積極跟進 民主黨促交科技罪案科

A小姐今年3月使用交友軟件Coffee Meets Bagel，認識一名自稱因工作關係來港的台灣男子，言談間對方塑造專業形象，聲稱懂撰寫程式，可破解程式漏洞。他游說A小姐在加密貨幣交易平台「幣安」購買泰達幣，並傳送一條網上連結，要求下載名為「博龍財富」的網上應用程式，再將已購買的泰達幣匯到該平台。

騙徒先令A小姐嘗到甜頭，在博彩中賺錢，令她放下戒心，加大投注金額，由最初1000元增至6.7萬元。至3月25日，她打算將博龍上的泰達幣匯到幣安卻不成功。博龍的客服稱帳戶或涉及洗黑錢，需付費「解封」。她以80萬元購買泰達幣，並轉至博龍盼解封，惟轉帳後無法將帳戶的泰達幣匯出，而騙徒已銷聲匿迹。她意識到受騙後報警，惟未能追討損失。

民主黨財經政策發言人袁海文表示，今次事件集合網上情緣、網上投資、加密貨幣，近年流行的三大騙案元素，籲市民提高警覺。他形容騙徒狡猾，有策略令事主降低警覺，而受害人被騙後難追蹤加密貨幣流向。袁又稱，事主報案後未見警方積極跟進，促警方將案件交由更高層次部門如網絡安全及科技罪案調查科跟進。

警方回覆查詢稱，今年上半年網上情緣騙案較去年同期增91.6%，由429宗升至822宗，損失金額逾2.88億元，升1.6倍。警方呼籲避免在社交平台披露太多個人資料，亦切勿輕易按下來歷不明的超連結或下載可疑的應用程式等。