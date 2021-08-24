港聞

港聞二

小學教師控狎學生 事主：不敢叫縮手 涉圖書館3年8摸兩女童胸臀

【明報專訊】任教圖書科的五旬男教師涉3年間在沙田一所學校內8次非禮兩名女童，他否認8項非禮罪，案件昨在粉嶺裁判法院開審。當圖書館管理員的女童X稱，小學四年級起遭被告在圖書館觸摸胸和臀4次，稱對方「成日用身體接觸我哋」，X因「驚老師」而不敢即時叫他縮手。

控罪稱，被告張秉樞（57歲）2016年10月至2018年3月在沙田一學校內四度非禮女童Y，以及於2016年10月至2019年1月11日在同校4次非禮女童X。兩名女童於首次案發時均僅9歲。

X在錄影會面片段憶述，4次非禮事件均發生在學校的圖書館。首次發生於聖誕假前，她向被告索取工作紙，被告遞給她時手背碰到她的胸部，X「當時有啲呆咗」。聖誕假後，X在圖書館串珠仔，被告涉趁X在身旁椅子坐下時，突然伸手放在櫈面，掌心向上碰X臀部，沒有挪開，X坐約一分鐘後借故離去。被告另涉在X生日前送公仔給她時手背觸摸她胸部數秒，X感到「少少唔舒服」，接過公仔後走開。

遞工作紙送禮掃胸 趁坐下放掌在櫈

前年，X在館內狹窄通道整理跌下的書本，被告逼她入牆角。他幫忙拿X捧着的書時，雙手摸X胸部幾秒。被告讚X勤力和送公仔，她拒絕後被告以拿公仔的手背碰她胸部。X說「我喺牆角好驚，（獲贈）公仔更加驚」，遂刻意避開他。

辯方問為何不退後 事主：當時呆定了

辯方質疑X沒接過工作紙，視像作供的X稱「如果老師動作未停，我搶工作紙過來，老師可能以為我無禮貌」。辯方問X為何不退後縮開，X回答當時呆定了，無法反應。X續稱，首次事發時她懷疑被告是不小心，後來類似情况再發生，令X意識到其行為是故意的。惟X覺得尷尬，不知如何發聲，故沒求助。

X被摸臀部後告訴同學Y，Y稱亦遭被告觸碰，但不想家長知悉，故二人未求助。X亦沒和被告談及事件，稱「唔夠膽」，兩個公仔已轉贈他人。案件今續。

【案件編號：FLCC 558/21】

相關字詞﹕圖書館 粉嶺裁判法院 非禮學生 男教師

上 / 下一篇新聞

黃柳權：港官思路要對接「十四五」 駱惠寧：經濟慢進也是退 劉兆佳：中央加大監督力度
黃柳權：港官思路要對接「十四五」 駱惠寧：經濟慢進也是退 劉兆佳：中央加大監督力度
京官首立會宣講 黃：信林鄭政府團結各界
京官首立會宣講 黃：信林鄭政府團結各界
「灣區生活圈」改革通關模式 推港校內地辦學
「灣區生活圈」改革通關模式 推港校內地辦學
被問《反制裁法》阻吸人才 創科局：業界更關注社會穩定
被問《反制裁法》阻吸人才 創科局：業界更關注社會穩定
的士車禍添一死 警查涉誤殺否 孕婦留醫ICU胎兒穩定 男童術後插喉仍危殆
的士車禍添一死 警查涉誤殺否 孕婦留醫ICU胎兒穩定 男童術後插喉仍危殆
貨車撞的士致兩死 司機改判不小心駕駛罪成
貨車撞的士致兩死 司機改判不小心駕駛罪成
男警涉經營非法賭場 官指「規模相當大」
男警涉經營非法賭場 官指「規模相當大」
賊爬棚架伸竹竿入屋 「釣走」住戶手袋
賊爬棚架伸竹竿入屋 「釣走」住戶手袋
叫家人教女兒性侵案改口 父囚6年半 另3人囚3年9月至4年9月 官斥駭人聽聞無視法律
叫家人教女兒性侵案改口 父囚6年半 另3人囚3年9月至4年9月 官斥駭人聽聞無視法律
事主即將18歲須離開院舍 官憂無依無靠籲社署援助
事主即將18歲須離開院舍 官憂無依無靠籲社署援助
護理員法律系女生暴動罪脫 官：逃跑屬情理之內
護理員法律系女生暴動罪脫 官：逃跑屬情理之內
「光復元朗」發起人 鍾健平控組織參與集結
「光復元朗」發起人 鍾健平控組織參與集結
反緊急法遊行 4學生1導師否認暴動受審
反緊急法遊行 4學生1導師否認暴動受審
盧文端：杯葛選舉死路一條 民主黨：黨內民主程序決定
盧文端：杯葛選舉死路一條 民主黨：黨內民主程序決定
電鑽起火燬跳蚤市場 古董檔損失數十萬
電鑽起火燬跳蚤市場 古董檔損失數十萬
譚凱邦保釋被拒 「唔緊要啊 大家撐住！」
譚凱邦保釋被拒 「唔緊要啊 大家撐住！」
「網戀」誘購加密幣 女子遭騙93萬
「網戀」誘購加密幣 女子遭騙93萬
禁發泡膠餐具後 黃錦星：40元飯盒須多付5毫
禁發泡膠餐具後 黃錦星：40元飯盒須多付5毫
兩男姦18歲醉網友囚5及6年 官斥視如性玩具
兩男姦18歲醉網友囚5及6年 官斥視如性玩具
李天柱任航院CEO 聶德權：無利益衝突
李天柱任航院CEO 聶德權：無利益衝突
專家倡外傭來港配額制 上機前醫學監察再檢疫
專家倡外傭來港配額制 上機前醫學監察再檢疫
公眾只知打針後染疫 以偏概全 醫學會籲公布針後沒感染數
公眾只知打針後染疫 以偏概全 醫學會籲公布針後沒感染數
調查指願接種學生不過半 青協：家長子女意願不一
調查指願接種學生不過半 青協：家長子女意願不一
以色列長者研究：3劑BNT預防性高4倍
以色列長者研究：3劑BNT預防性高4倍
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】歷史檔案館展70館藏 香港身分證 改頭換面70年
【Emily】歷史檔案館展70館藏 香港身分證 改頭換面70年
【Emily】公務員學院車位少 關觀塘塞車事
【Emily】公務員學院車位少 關觀塘塞車事
【Emily】G6見林鄭 陳健波倡中學開Gym房
【Emily】G6見林鄭 陳健波倡中學開Gym房
【Emily】獄中學結他 陳皓桓誓做「王子」
【Emily】獄中學結他 陳皓桓誓做「王子」
【Emily】梁頌恆「流亡」 破產令變「無了期」
【Emily】梁頌恆「流亡」 破產令變「無了期」