小學教師控狎學生 事主：不敢叫縮手 涉圖書館3年8摸兩女童胸臀

控罪稱，被告張秉樞（57歲）2016年10月至2018年3月在沙田一學校內四度非禮女童Y，以及於2016年10月至2019年1月11日在同校4次非禮女童X。兩名女童於首次案發時均僅9歲。

X在錄影會面片段憶述，4次非禮事件均發生在學校的圖書館。首次發生於聖誕假前，她向被告索取工作紙，被告遞給她時手背碰到她的胸部，X「當時有啲呆咗」。聖誕假後，X在圖書館串珠仔，被告涉趁X在身旁椅子坐下時，突然伸手放在櫈面，掌心向上碰X臀部，沒有挪開，X坐約一分鐘後借故離去。被告另涉在X生日前送公仔給她時手背觸摸她胸部數秒，X感到「少少唔舒服」，接過公仔後走開。

遞工作紙送禮掃胸 趁坐下放掌在櫈

前年，X在館內狹窄通道整理跌下的書本，被告逼她入牆角。他幫忙拿X捧着的書時，雙手摸X胸部幾秒。被告讚X勤力和送公仔，她拒絕後被告以拿公仔的手背碰她胸部。X說「我喺牆角好驚，（獲贈）公仔更加驚」，遂刻意避開他。

辯方問為何不退後 事主：當時呆定了

辯方質疑X沒接過工作紙，視像作供的X稱「如果老師動作未停，我搶工作紙過來，老師可能以為我無禮貌」。辯方問X為何不退後縮開，X回答當時呆定了，無法反應。X續稱，首次事發時她懷疑被告是不小心，後來類似情况再發生，令X意識到其行為是故意的。惟X覺得尷尬，不知如何發聲，故沒求助。

X被摸臀部後告訴同學Y，Y稱亦遭被告觸碰，但不想家長知悉，故二人未求助。X亦沒和被告談及事件，稱「唔夠膽」，兩個公仔已轉贈他人。案件今續。

【案件編號：FLCC 558/21】