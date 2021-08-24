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盧文端：杯葛選舉死路一條 民主黨：黨內民主程序決定

【明報專訊】選舉改制下的首次立法會選舉將於12月舉行，民主黨9月26日將舉行會員大會定奪參選與否。全國僑聯副主席盧文端昨於本報撰文指出，如民主黨全面禁止參選只有「死路」一條，又籲去掉「拒共反共」思想。民主黨主席羅健熙稱，相信黨友於9月會員大會時將按各人對政治形勢、未來發展和風險等的評估判斷，強調民主黨從無鼓吹攬炒。

盧稱民主黨以不參選要脅中央 籲「去反共化」

盧文端在本報以「民主黨的死症與活路」為題撰文，稱民主黨面前選擇有3種，一、像以往正常參選；二、黨不參選，但允許個人以民主黨黨員身分參選；三、完全杯葛。他稱若民主黨全面禁止參選是「死路一條」。另外，盧文端又稱該黨以不參選要脅中央、要從輕發落被捕的民主黨人，強調愈是對抗，中央愈不可能退讓。

盧續稱，若民主黨杯葛立法會選舉，政治上是公開宣示與新選舉制度對抗；現任區議員是否符合參選下屆區議會、黨員是否符合資格參選下屆立法會選舉，同樣大有疑問。他呼籲民主黨「去反共化」，稱民主黨的「民主拒共」思想不可能與《港區國安法》下愛國愛港標準相容，如要尋求活路必須去掉「拒共反共」思想。

羅健熙：未聞「要脅」 無鼓吹攬炒

袁海文：政黨應有原則

羅健熙回覆本報查詢時澄清，民主黨從無鼓吹「攬炒」，更無聽過要以不參選「要脅」換取還押黨友自由。至於民主黨是否參選，他相信黨友於9月會員大會時將按各人對政治形勢、未來發展風險等評估判斷，透過黨內民主程序作決定。

民主黨區議員袁海文稱，民主黨對國家無討價還價本錢，但政黨應有自己理念、原則；他稱《基本法》或國安法清楚指出有人權保障，「香港人的集會自由、言論自由、結社自由、新聞自由不應該最大程度恢復嗎？如果為了參選，這類核心理念不去提出或不去爭取，以至對所有在囚同路人的道義也不顧的話，這還會是民主派嗎？ 」

北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍早前亦曾撰文，批評「選舉攬炒主義」為「消極的公民抗命」，呼籲「說不」。

梁美芬：合資格應積極選 馬嶽：立場淡化失支持

基本法委員會委員、經民聯梁美芬接受查詢稱，民主黨不參選未必是脅迫中央，但反對派應審時度勢，符合資格便應積極參選。對於田飛龍形容民主派不參選是「選舉攬炒主義」，她重申有人或認為自己不符參選資格而不參選，有些人可能故意不參選，「好難評估」。

中大政治及行政學系副教授馬嶽稱，中央自3月改選舉制度，一直稱容許忠誠反對派參選，他相信是指民主黨、民協，但最近數月政治氣氛並無緩和，不少人認為參選風險甚大，加上大批區議員辭職，各方對議會參政期望不大。馬嶽說，政黨如無人有參選意願難言是杯葛選舉。對於盧文端籲民主黨去掉「拒共反共」思想，馬嶽稱，即使民主黨以現時政治立場參選，亦未必取得太多民主派光譜選票；若立場進一步淡化、溫和，根本未能吸引民主派支持者。

相關字詞﹕盧文端 羅健熙 民主黨 港區國安法

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