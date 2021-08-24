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港聞二

反緊急法遊行 4學生1導師否認暴動受審

【明報專訊】前年10月6日，有網民發起「反極權反緊急法大遊行」，其後演變成警民衝突，5人涉在灣仔以物品蒙面參與暴動，案件昨日在區域法院開審，5人均否認暴動罪。控方開案陳辭稱，5人皆在暴動現場被捕，其中一人被目擊曾向警方防線投擲汽油彈。辯方不爭議現場有暴動，惟爭議5人有否參與。

另被控蒙面罪 次被告認罪

5名被告依次為案發時15歲的男生、學生李安翹（17歲）、浸大持續教育學院二年級學生蘇雅賢（20歲）、學生謝兆雄（22歲）、結他老師陳樂燊（25歲），同被控於2019年10月6日，在灣仔杜老誌道及軒尼詩道交界、史釗域道及堅拿道西之間的一段軒尼詩道，連同其他身分不詳的人參與暴動。

5人另被控一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪，其中次被告承認此罪，其餘不認罪。

控方舉證依賴警搜出紗布

當日沒檢取拍照

控方開案陳辭指出，案發當日下午5時許起，逾500名示威者在現場集結，導致交通癱瘓，警方舉橙旗及黑旗警告不果，多次發射催淚彈驅散，其間示威者用鑽地車破壞路面，在雨傘掩護下撬起路磚及拆毁鐵欄，又多次向警方防線投擲磚頭及汽油彈，其中兩名穿反光衣的人分別被汽油彈擊中着火。

控方稱，警方在近6時展開驅散，警司張志偉目睹首被告向警方投擲一枚汽油彈後逃跑，最終上前制服他，另外4人亦當場被捕。控方舉證將依賴警方在首被告背包中搜出的紗布，但當日沒有檢取及拍照，辯方將就此爭議。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 1017/20】

（反修例風暴）

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