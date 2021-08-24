「光復元朗」發起人 鍾健平控組織參與集結

指612基金停運 難再獲支援

警方指出，新界北總區重案組人員經深入調查及徵詢律政司意見後，昨日重新拘捕一名41歲姓鍾男子，控以「組織未經批准集結」及「參與未經批准集結」共兩項罪名。

鍾健平昨午約3時抵達大埔警署，他進入警署前表示，警方昨早曾帶同搜查令到其元朗寓所並入屋，他因前晚在公司加班，未有回家，不清楚警方在其寓所有何行動。他及後獲通知到大埔警署預約拘捕，相信與前年「光復元朗」後被警方以涉嫌組織未經批准集結拘捕有關。他說前年8月「踢保」當日曾在警署外遇襲，遇襲一案至今沒進展，自己反被警方預約拘捕。他說「612基金」上周宣布停運，他與其他被捕者的法律費用難再獲支援，目前有一間律師樓協助他收取法律文件，上庭後將選擇自辯。

稱不擔心安危 故沒離港

鍾健平形容自己愛國愛港，《港區國安法》立法後只跟進保護動物、加熱煙及交通議題，認為民主派被「噤聲」後，香港仍需有多元聲音。被問及有否擔心安危，他稱不擔心，故未有如「光復元朗」第二申請人、屯門區前區議員巫堃泰遠走英國，又形容「所謂國際線已經唔存在」，呼籲身處外地者尊重當地文化，腳踏實地融入當地，重過新生活。

（反修例風暴）