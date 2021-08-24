港聞

港聞二

「光復元朗」發起人 鍾健平控組織參與集結

【明報專訊】前年7月「光復元朗」遊行發起人鍾健平前年被捕後「踢保」，昨日被警方預約拘捕，隨即被落案起訴組織及參與非法集結，通宵扣查，案件今早在粉嶺裁判法院提堂。

指612基金停運 難再獲支援

警方指出，新界北總區重案組人員經深入調查及徵詢律政司意見後，昨日重新拘捕一名41歲姓鍾男子，控以「組織未經批准集結」及「參與未經批准集結」共兩項罪名。

鍾健平昨午約3時抵達大埔警署，他進入警署前表示，警方昨早曾帶同搜查令到其元朗寓所並入屋，他因前晚在公司加班，未有回家，不清楚警方在其寓所有何行動。他及後獲通知到大埔警署預約拘捕，相信與前年「光復元朗」後被警方以涉嫌組織未經批准集結拘捕有關。他說前年8月「踢保」當日曾在警署外遇襲，遇襲一案至今沒進展，自己反被警方預約拘捕。他說「612基金」上周宣布停運，他與其他被捕者的法律費用難再獲支援，目前有一間律師樓協助他收取法律文件，上庭後將選擇自辯。

稱不擔心安危 故沒離港

鍾健平形容自己愛國愛港，《港區國安法》立法後只跟進保護動物、加熱煙及交通議題，認為民主派被「噤聲」後，香港仍需有多元聲音。被問及有否擔心安危，他稱不擔心，故未有如「光復元朗」第二申請人、屯門區前區議員巫堃泰遠走英國，又形容「所謂國際線已經唔存在」，呼籲身處外地者尊重當地文化，腳踏實地融入當地，重過新生活。

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

黃柳權：港官思路要對接「十四五」 駱惠寧：經濟慢進也是退 劉兆佳：中央加大監督力度
黃柳權：港官思路要對接「十四五」 駱惠寧：經濟慢進也是退 劉兆佳：中央加大監督力度
京官首立會宣講 黃：信林鄭政府團結各界
京官首立會宣講 黃：信林鄭政府團結各界
「灣區生活圈」改革通關模式 推港校內地辦學
「灣區生活圈」改革通關模式 推港校內地辦學
被問《反制裁法》阻吸人才 創科局：業界更關注社會穩定
被問《反制裁法》阻吸人才 創科局：業界更關注社會穩定
的士車禍添一死 警查涉誤殺否 孕婦留醫ICU胎兒穩定 男童術後插喉仍危殆
的士車禍添一死 警查涉誤殺否 孕婦留醫ICU胎兒穩定 男童術後插喉仍危殆
貨車撞的士致兩死 司機改判不小心駕駛罪成
貨車撞的士致兩死 司機改判不小心駕駛罪成
男警涉經營非法賭場 官指「規模相當大」
男警涉經營非法賭場 官指「規模相當大」
賊爬棚架伸竹竿入屋 「釣走」住戶手袋
賊爬棚架伸竹竿入屋 「釣走」住戶手袋
叫家人教女兒性侵案改口 父囚6年半 另3人囚3年9月至4年9月 官斥駭人聽聞無視法律
叫家人教女兒性侵案改口 父囚6年半 另3人囚3年9月至4年9月 官斥駭人聽聞無視法律
事主即將18歲須離開院舍 官憂無依無靠籲社署援助
事主即將18歲須離開院舍 官憂無依無靠籲社署援助
護理員法律系女生暴動罪脫 官：逃跑屬情理之內
護理員法律系女生暴動罪脫 官：逃跑屬情理之內
反緊急法遊行 4學生1導師否認暴動受審
反緊急法遊行 4學生1導師否認暴動受審
盧文端：杯葛選舉死路一條 民主黨：黨內民主程序決定
盧文端：杯葛選舉死路一條 民主黨：黨內民主程序決定
電鑽起火燬跳蚤市場 古董檔損失數十萬
電鑽起火燬跳蚤市場 古董檔損失數十萬
譚凱邦保釋被拒 「唔緊要啊 大家撐住！」
譚凱邦保釋被拒 「唔緊要啊 大家撐住！」
小學教師控狎學生 事主：不敢叫縮手 涉圖書館3年8摸兩女童胸臀
小學教師控狎學生 事主：不敢叫縮手 涉圖書館3年8摸兩女童胸臀
「網戀」誘購加密幣 女子遭騙93萬
「網戀」誘購加密幣 女子遭騙93萬
禁發泡膠餐具後 黃錦星：40元飯盒須多付5毫
禁發泡膠餐具後 黃錦星：40元飯盒須多付5毫
兩男姦18歲醉網友囚5及6年 官斥視如性玩具
兩男姦18歲醉網友囚5及6年 官斥視如性玩具
李天柱任航院CEO 聶德權：無利益衝突
李天柱任航院CEO 聶德權：無利益衝突
專家倡外傭來港配額制 上機前醫學監察再檢疫
專家倡外傭來港配額制 上機前醫學監察再檢疫
公眾只知打針後染疫 以偏概全 醫學會籲公布針後沒感染數
公眾只知打針後染疫 以偏概全 醫學會籲公布針後沒感染數
調查指願接種學生不過半 青協：家長子女意願不一
調查指願接種學生不過半 青協：家長子女意願不一
以色列長者研究：3劑BNT預防性高4倍
以色列長者研究：3劑BNT預防性高4倍
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】歷史檔案館展70館藏 香港身分證 改頭換面70年
【Emily】歷史檔案館展70館藏 香港身分證 改頭換面70年
【Emily】公務員學院車位少 關觀塘塞車事
【Emily】公務員學院車位少 關觀塘塞車事
【Emily】G6見林鄭 陳健波倡中學開Gym房
【Emily】G6見林鄭 陳健波倡中學開Gym房
【Emily】獄中學結他 陳皓桓誓做「王子」
【Emily】獄中學結他 陳皓桓誓做「王子」
【Emily】梁頌恆「流亡」 破產令變「無了期」
【Emily】梁頌恆「流亡」 破產令變「無了期」