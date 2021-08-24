護理員法律系女生暴動罪脫 官：逃跑屬情理之內

另女生涉藏有一支雷射筆，亦被裁定一項在公眾地方管有攻擊性武器罪名不成立，而男護理員早前承認一項無牌管有無線電通訊器具罪，被判罰款2000元，可從保釋金扣除。

女生：相信法律 仍想做律師

被告為報稱護理員的楊光智（26歲）及學生湯嘉欣（21歲）。楊在散庭後稱，被捕至審訊長達兩年，飽受精神壓力，需心理接受輔導及看精神科醫生。被問到會否擔心律政司上訴，他稱「要上訴都控制唔到」。就讀法律系的湯嘉欣則對裁決感開心，稱未來仍想做律師，雖曾經動搖，但罪脫後仍相信法律。

官指街道四通未證親自參與

法官李俊文裁決時稱，案發當晚有示威者破壞位於銅鑼灣的《大公報》標誌及堵路，部分人向警方擲汽油彈、照射強光等，故裁定當時軒尼詩道一帶有歷時半小時的暴動。他說，軒尼詩道四通八達，控方無證據證明兩名被告曾親身參與暴動，或以「共同犯罪」方式鼓勵他人參與。首被告自稱急救員，不排除他當時提供急救服務，雖然此非辯護理由，但亦不能招致入罪。控方指控兩被告犯案後逃跑，李官指二人逃跑屬情理之內，可以是避免麻煩，不代表二人犯案。

警寫錯被捕人編號 官：證供缺失

被告湯嘉欣亦被指管有雷射筆。李官稱拘捕湯的女警19083搜到雷射筆後，沒有向湯作出拘捕及警誡，屬不合常理。該女警亦曾將「護膝」寫成「電話」，補錄口供才更正，故李官認為女警證供有缺失；加上另一警員曾寫錯湯的被捕人編號，令法庭再添疑慮，故裁定湯罪脫及批准其訟費申請。

【案件編號：DCCC 512/20】

（反修例風暴）