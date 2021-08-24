港聞

港聞二

事主即將18歲須離開院舍 官憂無依無靠籲社署援助

【明報專訊】少女X的4名親屬因串謀妨礙司法公正等罪，昨日被判囚3年9個月至6年半，法官李運騰在判刑尾聲時透露，X於2019年3月患上抑鬱症，自此須接受精神科及藥物治療，一直住在保良局的院舍，不過她現時已17歲，年屆18歲便要離開院舍獨自生活，屆時將無家可歸，呼籲社會福利署跟進個案，給予適當援助。

李官透露，X不打算繼續升學，他相信X不會再與父親一方的親戚有任何聯絡，除非她願意在母親出獄後一起同住，否則她將「無家可歸，無依無靠」。

社署：社工助商生活安排

社署回覆本報查詢稱，署方社工一直跟進涉事女童X及其胞弟的福利需要，透露兩姊弟目前正接受院舍住宿照顧服務，X的弟弟將於稍後交由親戚照顧，社工會繼續跟進他的情况和照顧安排。至於X，社工會與她商討在離開院舍後的生活計劃和安排，並且提供輔導和適切援助。據辯方早前透露，X的胞弟現年8歲。

大律師指一罪不兩審

涉強姦案告一段落

X父涉嫌強姦一案於2019年1月開審，當時X在庭上作供改稱父親從未非禮及強姦她，是她誣衊父親，原因是她不滿父親偏心弟弟，X父最終罪脫。大律師陸偉雄表示，基於一罪不能兩審的原則，X父不能再就同一控罪再被起訴，換言之涉嫌強姦案已告一段落，不過他相信法庭在考慮X父的刑責時，已在判刑中反映他在整件事中作為「既得利益者」的角色。

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