叫家人教女兒性侵案改口 父囚6年半 另3人囚3年9月至4年9月 官斥駭人聽聞無視法律

本案被告為事主X的父親（45歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）、叔叔（40歲）和祖父（66歲），其中父親、祖母及叔叔被裁定一項串謀妨礙司法公正罪成，祖父則罪脫。父親和母親另裁定一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪成。

官斥父為求脫罪牽連家人

不重判難反映公眾憤慨

法官李運騰表示，本案重點不在於X父是否曾性侵X，而是為何X母會在強姦案開審前帶X離港，最終X在庭上改口供。李官指出，眾被告作為X的至親，有責任保護X，但各人聯手對付X，令X孤立無援，形容本案為同類案件之中罕見，達至駭人聽聞程度，各人視法律如無物，以為可操控審訊，幸天網恢恢，若不重判，不能達至阻嚇效果、反映公眾憤慨及挽回公眾對司法的信心。

李官稱，X被帶到深圳一事是X父有計劃的作為，他是案中主事人，為確保脫罪而不擇手段，不惜牽連家人，策動家人犯案，毫無悔意，自私之極，令人髮指，就其兩項控罪分別判囚6年6個月及4年9個月，原本總刑期為8年6個月，不過考慮到他在強姦案已還押逾460天，決定將兩罪同期執行，最終判囚6年6個月。

官指母原想保護女兒 未擇善固執

至於X母，李官指她得悉女兒遭性侵後立刻報警，由此可見她原本有心保護女兒，但後來未有擇善固執，受到丈夫的甜言蜜語便把持不定，雖然她並非主謀，但沒有她，X離港一事便無法執行，有不可或缺的角色，判囚3年9個月。

就X的祖母和叔叔，李官指兩人在X返港後叫她「詐傻扮懵」、「扮失憶」等言行，一定程度影響X改口供，雖然不排除兩人起初相信X父無辜，出於親情和愚昧而協助他，但這並非犯法藉口，法庭要向公眾釋出信息，妨礙司法公正是嚴重罪行，判兩人監禁4年9個月。

祖母叔叔或出於親情 非犯法藉口

案情指出，X於2017年在母親陪同下報警指遭父親性侵，X父被起訴強姦及非禮罪，原定2018年10月25日在高院審訊，惟審訊前5天，X母到荔枝角收押所探訪丈夫後，帶同X及X的弟弟前往深圳，致審訊延期。

X返回香港後，在法庭上改口稱性侵事件由她編造，父親因而罪脫。X在本案作供時稱，她的祖父母及叔叔在她出庭前多次教唆她改口供，叫她不要在庭上說出真相。

【案件編號：HCCC126/20】