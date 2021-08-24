男警涉經營非法賭場 官指「規模相當大」

伙兩男經營 另5員工39賭客涉案

報稱公務員的男警吳衍鋒（29歲）、無業江永琛（29歲）及學生黃俊朗（24歲），同被控於2021年4月10日，在觀塘道時運工業大廈14樓D室營辦賭場；以及身為控制受禁群組聚集的處所的人，明知而容許該受禁群組聚集進行。保險從業員楊梓豐（30歲）另被控阻撓警員陳汶浩進入處所。

另外5名懷疑為賭場員工各被控一項協助管理賭場罪，依次為學生梁心蔚（19歲）、無業彭巧兒（19歲）、文員楊穎琪（24歲）、導師周衍彤（21歲）、無業鍾傳龍（36歲），其中梁、彭及鍾認罪，押後至9月7日判刑，餘下兩人毋須答辯，與男警同於10月11日再訊。

涉阻警進賭場 保險男同被控

案中另有39名年齡介乎20至53歲賭客涉參與賭博，5人毋須答辯候訊，其餘34人則認罪，25歲或以上的人被判罰1000元， 其餘年輕的被告則索取感化報告，9月6日判刑。

案情指警方今年4月突擊檢查觀塘一個1600方呎工廈單位，內有4張撲克枱，逾30名懷疑賭客。

【案件編號：KCCC 2406-10/21】