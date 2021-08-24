貨車撞的士致兩死 司機改判不小心駕駛罪成

控方揭多次超速危駕等紀錄

法官沈小民表示當時貨車駛向路口時交通燈轉為黃燈，若煞車或會停在路中央。沈官引述控方專家口供稱，貨車以每小時50公里行駛，或能成功煞車，惟辯方盤問時承認量度距離有1至2米偏差，同意可能避免不了碰撞。

官：態度未至危險 危駕罪脫

沈官稱當時的士衝紅燈及突然殺出，被告沒有足夠時間反應，直言「雙方在錯誤時間出現在錯誤的地方」。沈官認為貨車時速約74公里，雖超過50公里的時速限制，但時速不算快，而貨車前方沒有車，被告注意力自然是留意交通燈，且在相撞前時速曾降至61公里。沈官遂指本案無疑是嚴重事故，令人惋惜及悲傷，但被告的駕駛態度未及法律上的危險程度，故改判被告不小心駕駛。

【案件編號：DCCC 832/20】