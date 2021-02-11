的士車禍添一死 警查涉誤殺否 孕婦留醫ICU胎兒穩定 男童術後插喉仍危殆

截至昨傍晚5時半，意外仍有4名傷者留醫威爾斯親王醫院，其中4歲男童情況危殆；懷胎5個月的37歲孕婦及51歲女傷者情况嚴重；63歲肇事的士司機情况穩定。消息稱，昨早不治的63歲姓宋女傷者腦部嚴重受創，加上盆骨骨折，曾接受手術固定盆骨，惟頭部傷勢令其情况惡化不治。

六旬婦腦部重創昨晨不治

據了解，4歲男童於事發後不久昏迷，需插喉協助呼吸，他前晚接受腹腔手術，目前仍危殆。至於孕婦，其頭部及盆骨受傷，目前在深切治療部（ICU）留醫，未有接受手術；胎兒維生指數穩定，截至昨午，其胎盤安全。

大埔區議員何偉霖表示，接觸到前日在意外現場當場死亡男死者鄭鈞海的女兒，其51歲母親亦在意外中受重傷，身體多處骨折，盆骨碎裂，昨日剛接受第二次手術。他引述鄭小姐指母親手術成功，「媽媽好堅強！我哋都會！」他又指鄭母已知道丈夫過世，故家人十分擔心其身心狀况，輪流到醫院探望。他引述鄭小姐稱，會嘗試從悲痛中站起來，感激各界關心，亦感激當日奮勇救人的大埔街坊。

父死母重傷 女盼悲痛中站起來

涉事的士已被拖到大欖涌車輛檢查中心扣查，昨午有警員在場檢驗車輛，並拍照記錄。據了解，該的士2016年出廠，去年9月續牌前曾經驗車。

市民獻花 冀增安全配套

機電署昨派工人到意外現場修理交通燈，現場所見有不少市民獻花和上香悼念。獻花市民羅先生稱，作為大埔街坊對事件感憂傷，希望仍與死神搏鬥的傷者早日康復渡過難關。他形容涉事路段是「交通黑點」，希望當局能增加安全配套改善交通情况。獻花市民呂同學稱自己往返圖書館時均會經過上址，形容該過路處「綠燈時間好短，眨幾下就完」。羅先生及呂同學均認為當局可延長行人綠燈時間。

街坊陳小姐說，自己每日送貨均會經過意外現場，為求心安故到場悼念。她指出該路段曾發生意外，但「冇今次咁慘」，稱不理解「安全島點解會撞成咁」。

意外現場設有「交通黑點」標誌，運輸署回應本報查詢，確認該處現時並非黑點，但1990至1995年間曾因發生3宗涉及行人致命交通意外，故署方1995年在有關行人過路處位置加設交通黑點交通標誌。根據運輸署提供數字，介乎運頭街與寶鄉街之間的廣福道，2016年至今年7月、即過去5年半間，共發生25宗交通意外，導致5人重傷、24人輕傷。

立法會議員陳恒鑌及民建聯大埔支部主席胡健民昨約見運輸署反映有關涉事路段的意見。胡建民表示，今次意外司機責任應最大，惟仍希望運輸署作改善。他指大埔交通設計及設施比較舊，部分地段如意外地段十分繁忙，偶然亦見不熟路的士司機會隨意切線掉頭。他建議可開闊較多人使用的班馬線，並可在部分地方加設膠柱，提醒司機不可隨意掉頭。

捐款方法：

直接存入死者鄭鈞海女兒匯豐銀行戶口：572-650-984-292 CHENG Kx Cxxxxx