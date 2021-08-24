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被問《反制裁法》阻吸人才 創科局：業界更關注社會穩定

【明報專訊】「十四五規劃」提及香港要發揮自身優勢，吸納外資及海外科研人才。有份出席宣講會的創科局常任秘書長蔡淑嫻被問到《反制裁法》會否阻礙人才來港時稱，業界人士普遍關注社會環境是否穩定；金管局前總裁任志剛則表示外國人員面對反制裁法未必會「息事寧人」，認為需更多時間處理。

任志剛：外國人未必息事寧人

北京暫緩表決《反制裁法》，任志剛認為，以往受制裁的本港官員一般以「息事寧人」方法處理，以免金融機構為難，但中央草擬的《反制裁法》對象為外國人，而他們會否息事寧人是「好複雜嘅問題」，認為當局需時考慮《反制裁法》對金融體系的影響，冀審慎處理。蔡淑嫻被問到有關法例會否動搖外資及科研人才來港時表示，她接觸業界人士普遍關注社會環境是否穩定，《反制裁法》對他們而言不甚重要，認為香港仍極具吸引力，又強調會持續與海外科研人才討論如何配合他們的發展計劃。

河套區納灣區重要合作平台

昨日宣講會亦提及將河套區港深創新及科技園納為大灣區之重要合作平台。港區人大代表、香港研究資助局主席黃玉山表示，知悉港府已全速建設河套區，相信該區發展規模大且需時，亦認為科技發展並非單靠河套區，本港各院校內的實驗室出產不少研究成果。港府創科發展在法律上「拆牆鬆綁」屢被批評反應較慢，有記者以電動代步工具等法例例子，向蔡淑嫻問及本港法例保守難以應對發展，蔡稱港府會保持開放態度，檢視現有政策，尋求改善空間以適應日後發展，又認為本港面積和空間有限，其他地方法例未必能適用於本港。

相關字詞﹕河套區 反制裁法

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