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京官首立會宣講 黃：信林鄭政府團結各界

【明報專訊】港澳辦副主任黃柳權昨早出席特區政府舉辦的國家「十四五規劃」宣講會，提及相信在特首林鄭月娥帶領下，特區政府一定能團結帶領香港社會各界，推動香港更好發展。京官言論是否支持林太連任的表態，行會成員、工聯會黃國健相信人選未拍板，認為不需要太敏感。黃柳權昨午到立法會宣講，是首名中央官員到立法會講講座，他讚揚建制派議員去年底以來配合特區政府高效通過一系列的法案、議案，兩次提到「完善選舉制度」。

被問是否代表撐連任

黃國健料人選未拍板

黃柳權出席特區政府舉辦的宣講會時，引述港澳辦主任夏寶龍稱，特區管治者要善於全面準確貫徹一國兩制方針、破解香港發展的矛盾及問題、團結各方等；之後稱相信林太能帶領特區政府團結帶領社會各界。黃國健接受查詢稱，京官一般來港都比較客氣，表示支持特首和特區政府施政，他又說現時選委會未成立，相信下任特首人選也未拍板。立法會主席梁君彥則稱不適宜評論黃柳權此話的意思。

黃柳權昨午與中國人民銀行金融研究所所長周誠君等宣講團成員到訪立法會，向議員講解國家「十四五」規劃；非建制派議員熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然沒有出席。

兩提完善選制 讚議員高效

黃柳權致辭稱應立法會邀請到來，他說經歷「修例風波」的黑暗後，深刻體會到「沒有國家安全，就沒有香港安全；沒有愛國者治港原則的落實，就沒有香港長治久安的保障；沒有團結和諧的社會環境，就沒有發展經濟和改善民生的基礎條件」。他表示，《港區國安法》實施和「完善選舉制度」，恢復香港穩定，完善法治，確保了香港居民和在港各國人士的正當權益，使一國兩制行穩致遠。

黃柳權形容，「良好局面來之不易，蘇州過後無艇搭」，當下香港需盡快形成「聚精匯神搞建設，一心一意謀發展」的社會共識，發揮一國兩制的獨特優勢，融入國家發展大局。他讚香港目前有很多有利條件，在當前世界政治、經濟格局複雜多變的大背景下，香港最佳的、必然的選擇是主動擁抱內地經濟長期向好的龐大市場，與內地優勢互補、協同發展。

他又說，立法會作為香港特區的立法機關，對推動香港發展有重大責任。他之後到會議廳參觀，並與建制派議員大合照。

邀京官是否不合適

梁君彥：為何不可

梁君彥在講座後形容，從政者應多了解國家政策，中央官員到立法會對有關香港政策親自講解，意義重大，顯示中央重視立會角色和工作。至於主動邀請中央官員到立法會是否不合適，他認為「香港作為中國一部分，政策關係到香港，為何不可以交流？」他說可惜過去議員不把握機會，並重提2019年立法會「長三角」考察團，由黃柳權陪同參觀，民主派卻杯葛，認為若民主派把握機會溝通，「或者不會落到這個田地」。

梁君彥稱，參觀時向黃柳權介紹立法會設施，以及下屆增至90名立法會議員如何安排位置。

相關字詞﹕特首選舉 林鄭月娥 梁君彥 立法會 國務院港澳辦 黃柳權

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