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黃柳權：港官思路要對接「十四五」 駱惠寧：經濟慢進也是退 劉兆佳：中央加大監督力度

【明報專訊】港澳辦副主任黃柳權率領的《十四五規劃綱要》宣講團昨早出席首場活動。黃柳權發言時提及港府官員肩負着管治特區、滿足市民期待的重要職責，要「理念對接、思路對接」；中聯辦主任駱惠寧表示，「十四五規劃」提出中央對香港發展一系列重大要求，又稱經濟發展「不進則退，慢進也是退」。特首林鄭月娥總結時要求港府官員日後施政建議需「提得早、提得好，必須落實準確」。全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，港府過去落實「十二五」及「十三五規劃」未如理想，相信中央今次會大幅加強對港府監督力度。

宣講會管治班子部門首長出席

黃柳權等京官昨早出席於政府總部舉行的首場「宣講會」，與會者為特區政府管治班子成員、部門首長等。黃柳權致辭稱，林鄭月娥今年5月去函國家主席習近平及港澳辦主任夏寶龍，請求中央派員講解「十四五規劃」，獲中央高度重視。他說「十四五規劃」為香港提供重要發展機遇，而「在座的官員」肩負管治好特區、發展好特區的重要職責，在推動香港經濟發展、滿足市民期待方面亦有重大職責，又說「十四五規劃」不僅包括政策、產業、市場對接，還包括「理念對接、思路對接」，相信在林鄭月娥帶領下，特區政府能帶領各界繼續發揮一國兩制優勢，推動香港更好發展。

中聯辦主任駱惠寧致辭提到，「十四五規劃」對香港發展提出一系列重大要求，稱香港實現「由亂至治」的重大轉折，發展進入新階段，香港社會要「進一步把握中央新發展理念要求」，又認為全球發展最大機遇在中國，而香港發展最大機遇亦在內地，「中華民族實現偉大復興的歷史進程，誰也不可以阻擋」。駱惠寧說，發展是解決各種問題的金鑰匙，中央給予香港更多政策支持，現需香港社會「進一步行動起來」：「市場經濟競爭激烈，不進則退，慢進也是退，唯有做好今天，才能贏得明天。」

林鄭命下屬「早提」施政意見

林鄭月娥於宣講會總結致辭稱，相信駱惠寧意見傳達中央對香港往後發展、解決香港問題的要求，她向台下官員稱，駱的「不進則退，慢進也是退」之言亦是特首對在席官員的要求：「你們提一些改善施政的意見，必須提得早、提得好，而且必須落實得準確，希望各位有這個擔當。」林太又說，特區政府是落實國家規劃的第一責任人，「不是行政長官一個人，是特區政府的管治團隊，今天出席的每一位」。

劉：中央盼港府改短視思維

避換屆政策「斷層」

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，黃柳權提及的「理念對接、思路對接」是針對特區政府過往不干預、短期政策的慣性執政思維，中央現時要求特區加大融入國家發展並作貢獻，港府思維必須如中央般具「長遠目光、自律思維」，不能再因特首換人或管治班子轉變令一貫政策出現斷層。對於致辭者在在提及港府「責任」，劉兆佳稱，港府過往執行「十二五」及「十三五規劃」未如理想，經濟發展慢，產業結構單一，沒法解決社會矛盾和青年上向流動問題，雖然其時有社會事件及立法會「反對派」阻撓施政，但港府亦責無旁貸，「改變程度未夠，危機感不足」，而「十四五規劃」展示了中央對港加大力度支持，相信駱的發言是展示中央將來會加大力度監督：「以前的支持和監督力度都沒有是次那麼犀利。」

黃國健：暗示推動兩地融合不足

行會成員、工聯會黃國健亦認為，致辭官員說法或暗示特區政府在推動兩地經濟融合、掛鈎內地經濟方面力度不足，他亦認為駱惠寧說法是鼓勵香港「加把勁」與內地經濟融合，說法僅屬提出期望，不一定是督促。

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相關字詞﹕中聯辦 港澳辦 駱惠寧 黃柳權 十四五規劃 林鄭月娥

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