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2021年8月23日星期一
港聞二
房協雋悅會所做非會員生意疑違規 會社牌照經營只限會員 進入不查身分不必探熱
名人食堂落戶會所 總廚：門口有人睇咗，我又查？
1500會員逾半街客 房協：加人手監察防疫措施
施政報告諮詢會 出席85%政府邀請 蔡子強質疑作用有限 田北辰：予人感覺不是真諮詢
稱香港夠地 林鄭：會壓縮造地程序
深圳首家港資醫院冀11月試營 擬引進港藥物
採港式管理 科技遙距問診
威院內鏡團隊 傑出獎饋30年貢獻
建築成本跌幅較輕 首見公屋貴過居屋 房委成員：地勢影響成本 整體投標價趨跌
羅致光：公屋減貧成效最顯著
中環街市活化試業 旗袍海味店進駐
菲律賓：已打針外傭下周一起准到港 須持菲國接種證明料涉3000人 勞工處：本周達共識後公布
未獲藥廠兒童少年打針資料 孔繁毅盼第四季審視
港大研究團隊料靜脈注射或致心肌炎 袁國勇倡肌肉注射抽吸針頭 免誤插血管
七成已戒煙家長 憂子女吸另類煙變煙民 調查：87%家長同意全禁另類煙
水貨情報創需求 集運公司年收近2億
將伙韓泰大家族年底設合資公司
尊子漫畫
【Emily】元朗區會補選副主席 鄧賀年出陣戰泛民
【Emily】工聯工作坊 親子放低手機玩即興藝術
【Emily】般咸道官小 「傅科擺」防空洞吸睛
【Emily】同黨友大談湊仔經 羅健熙：我未諗生仔
【Emily】西區遊樂場徵翻新意見 兒童有得say
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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