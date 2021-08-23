七成已戒煙家長 憂子女吸另類煙變煙民 調查：87%家長同意全禁另類煙

97%家長稱子女無吸煙

吸煙與健康委員會主席、家校會前主席湯修齊聯同全港18區家長教師聯會，上月27日至本月8日以網上問卷訪問1742名本港家長。約97%稱子女從未吸煙，0.9%表示子女曾吸電子煙或加熱煙，0.5%則稱子女曾吸傳統捲煙（見圖）。

已戒煙家長更憂心

湯修齊：因明白戒煙不易

約74%家長認為另類煙會吸引年輕人使用；另外約七成已戒煙的家長擔心子女因另類煙產品而養成吸煙習慣，比例較非煙民及正吸煙的家長組別高。湯修齊說，數據反映曾吸煙的家長明白戒煙非易事，他們不希望子女透過另類吸煙產品步他們後塵，危害健康。

學者：吸加熱煙釋有毒物質

另類煙風險不容忽視

約34%家長稱曾聽說另類煙產品害處較小，約24%稱曾聽說另類煙有助戒煙。港大公共衛生學院副教授何世賢表示，吸食加熱煙的過程會釋出傳統香煙中不常見的有毒物質，在體內分解成甲醛和山埃，提醒用家不容忽視另類煙構成的健康風險，包括對青少年呼吸系統的影響。

政府的修例建議擬「一刀切」禁止電子煙及加熱煙，但自由黨議員邵家輝將提出修正案，建議禁電子煙，但以類似針對傳統煙的方式規管加熱煙。油尖旺家長教師會聯會主席蔡德志說，青少年購買另類煙的途徑以社交媒體為主，與傳統煙銷售手法不同，加上另類煙裝置千變萬化，政府在網上監管難滴水不漏，故支持政府全禁另類吸煙產品的條例草案。