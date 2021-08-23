港大研究團隊料靜脈注射或致心肌炎 袁國勇倡肌肉注射抽吸針頭 免誤插血管

小鼠肌肉注射 無心肌炎

港大微生物學系講座教授袁國勇團隊研究，以標準肌肉注射途徑將屬mRNA疫苗的復必泰接種到小鼠大腿肌肉，並比較和對照小鼠接受靜脈注射的結果。團隊發現，接受靜脈注射的小鼠接種後24至48小時內，出現明顯的心肌炎和心包炎，而相隔14天接種第二劑後，心臟損傷更嚴重。

團隊表示，涉及心肌炎及心包炎病變包括炎症細胞浸潤、細胞死亡，甚至心包鈣化。小鼠血清肌鈣蛋白水平亦升高，屬於心臟損傷的客觀迹象。至於接受肌肉注射的小鼠，心臟沒上述變化，血清肌鈣蛋白水平亦與注射生理鹽水的小鼠相似。

團隊相信，意外靜脈注射mRNA疫苗，如有足夠分量進入血液循環系統，可能導致心肌炎和心包炎。團隊續稱，在極少數情况下，注射液可能不經意通過靜脈被注入血管，因此，團隊建議接種新冠疫苗應恢復到常規接種方式，即在注射前短暫抽吸注射器，以排除吸入血液，確保針頭不會意外插入靜脈。另可改為接種大腿肌肉位置，但該方法相對不便，因接種者必須穿短褲、裙或寬長褲。

袁國勇指出，接種mRNA後出現心肌炎或心包炎的風險，約為每100萬計有50宗個案，尤其是在12至29歲的年齡組別中，並在接種第二針之後；但大部分患者都能康復，因此接種mRNA疫苗相當安全，死於感染新冠的風險明顯大於疫苗的副作用。

此外，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨在無綫節目《講清講楚》表示，年輕人接種疫苗出現心肌炎屬預期之內，約每10萬人中有10人，其中男性較多。他說大部分個案都輕微，即使出現胸口痛等病徵須入院治療，患者一星期可痊癒。

（新冠疫情）