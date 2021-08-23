未獲藥廠兒童少年打針資料 孔繁毅盼第四季審視

孔表示，70歲以上長者出現面癱、心臟血管栓塞等嚴重副作用比率小於2%，當中有嚴重心臟病、長期吸煙者出現心血管相關嚴重副作用的機率較大。不過，他稱即使長者血壓、血糖控制不好，接種疫苗問題亦不大。

初步發現：復必泰不溝針抗體較多

截至昨日，本港合共接種超過700萬劑新冠疫苗，其中接種首針者佔合資格人口58.30%。70歲至79歲的長者接種率為33.42%；80歲或以上接種率則最低，為10.53%。孔稱，75歲以上長者染疫死亡率較普通人高230倍，85歲以上死亡率更高600倍。他表示，港大的「溝針」研究初步發現接種兩針復必泰抗體水平較「溝針」高，但溝針副作用較兩針復必泰小。他相信大約兩三周後，可分享有關數據。

至於何時接種第三針加強劑，孔表示，目前希望盡快為未接種者打針，他相信補打第三針會集中免疫系統受損、服用抑壓免疫系統藥物或曾接受移植的人。他說本港目前以「清零」為目標，但作為金融中心不能長期封閉，需隨時間改變策略，現時接種率未達八、九成，暫未能更改。

（新冠疫情）