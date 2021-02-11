菲律賓：已打針外傭下周一起准到港 須持菲國接種證明料涉3000人 勞工處：本周達共識後公布

菲律賓勞工與就業部稱，外傭抵港後須在指定檢疫酒店隔離，費用由僱主支付，港府正與相關酒店協調安排。

勞工處：集中一至兩間酒店檢疫

菲律賓正爆發變種病毒疫情，目前被港府列為高風險地區，只准接種獲認可疫苗的港人從當地來港。本港勞工處稱，因應環球疫情發展，政府計劃安排上述外傭集中於一至兩間酒店檢疫；確定安排後，會另行公布詳情。

香港僱傭代理協會主席張結民對此表示歡迎，據其了解已打針的印尼傭工亦料將准許來港，同樣須出示官方接種證明。他相信仍有待政府落實檢疫酒店、航班等細節。

迪拜返港男確診帶變種

曾打兩劑科興 寶石大廈圍封

本港昨增5宗輸入個案，其中4人驗出L452R變異病毒株，包括一名從迪拜抵港56歲男子，他沒病徵，過去21日曾住荃灣沙嘴道寶石大廈第1座，大廈昨晚圍封強制檢測。

衛生防護中心表示，上述病人3月20日及5月1日在港打兩劑科興，7月12日抽取血液樣本抗體陽性。8月15日前往迪拜，出發前一日檢測陰性，8月18日乘搭航班EK384抵港後在機場抽取樣本亦呈陰性，8月20日在檢疫酒店對檢測呈陽性，並驗出帶有L452R變異病毒株，沒N501Y及E484K變異基因。另外，昨有少於5宗初步確診。

樣本陽性入院陰性男子

防護中心：疫苗污染 不列確診

此外，一名從事文職的32歲男子早前在海怡半島西醫張永發診所抽取的咽喉樣本病毒陽性，入院後病毒及抗體檢測陰性。衛生防護中心昨表示，該私家醫生為病人抽取樣本前，同日在診所同一位置曾為其他市民注射科興疫苗，據港大微生物學系基因分析，該病人病毒樣本與疫苗病毒株脗合。中心認為個案與疫苗病毒株污染脗合，不列感染個案，已安排密切接觸者取得陰性檢測結果後離開檢疫中心。

明報記者

（新冠疫情）