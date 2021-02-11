菲律賓：已打針外傭下周一起准到港 須持菲國接種證明料涉3000人 勞工處：本周達共識後公布

【明報專訊】本港熔斷機制下，菲律賓航班自今年4月中被禁止來港，導致大批菲傭無法前來工作。菲律賓勞工與就業部（DOLE）部長Silvestre Bello III昨宣布，港府同意下周一（30日）起，容許已接種新冠疫苗的菲傭來港工作，但須持有菲律賓檢疫局（BOQ）發出的接種證明，料約3000名菲傭受惠。本港勞工處昨沒正面回應，重申港府與菲律賓和印尼駐港總領事館就確認當地接種疫苗紀錄的真確性討論進展良好，可望本周達成共識後公布安排。
菲律賓勞工與就業部稱，外傭抵港後須在指定檢疫酒店隔離，費用由僱主支付，港府正與相關酒店協調安排。
勞工處：集中一至兩間酒店檢疫
菲律賓正爆發變種病毒疫情，目前被港府列為高風險地區，只准接種獲認可疫苗的港人從當地來港。本港勞工處稱，因應環球疫情發展，政府計劃安排上述外傭集中於一至兩間酒店檢疫；確定安排後，會另行公布詳情。
香港僱傭代理協會主席張結民對此表示歡迎，據其了解已打針的印尼傭工亦料將准許來港，同樣須出示官方接種證明。他相信仍有待政府落實檢疫酒店、航班等細節。
迪拜返港男確診帶變種
曾打兩劑科興 寶石大廈圍封
本港昨增5宗輸入個案，其中4人驗出L452R變異病毒株，包括一名從迪拜抵港56歲男子，他沒病徵，過去21日曾住荃灣沙嘴道寶石大廈第1座，大廈昨晚圍封強制檢測。
衛生防護中心表示，上述病人3月20日及5月1日在港打兩劑科興，7月12日抽取血液樣本抗體陽性。8月15日前往迪拜，出發前一日檢測陰性，8月18日乘搭航班EK384抵港後在機場抽取樣本亦呈陰性，8月20日在檢疫酒店對檢測呈陽性，並驗出帶有L452R變異病毒株，沒N501Y及E484K變異基因。另外，昨有少於5宗初步確診。
樣本陽性入院陰性男子
防護中心：疫苗污染 不列確診
此外，一名從事文職的32歲男子早前在海怡半島西醫張永發診所抽取的咽喉樣本病毒陽性，入院後病毒及抗體檢測陰性。衛生防護中心昨表示，該私家醫生為病人抽取樣本前，同日在診所同一位置曾為其他市民注射科興疫苗，據港大微生物學系基因分析，該病人病毒樣本與疫苗病毒株脗合。中心認為個案與疫苗病毒株污染脗合，不列感染個案，已安排密切接觸者取得陰性檢測結果後離開檢疫中心。