中環街市活化試業 旗袍海味店進駐

容納百店 暫出租率八成

1939年建成的中環街市，自2003年起陸續停用，市建局2017年接手，斥資逾5億元復修及保育，面向租庇利街及域多利皇后街的外牆，重塑為落成初期的米白色調，亦保留了大樓的橫向線條、流線風格外貌；昔日用作停泊單車的露天中庭，維持開放式設計，可引自然風及日光，但加設了大型投影與音響設備，將來用作表演及大型活動場地。

主樓梯金屬扶手惹爭議

市建局：倘法例改變可拆除

中環街市最具特色的兩道主樓梯，市建局以傳統洗刷和打磨批盪，重現昔日以傳統「上海批盪」工藝方式鋪設的飾面，但為符合現時的建築物條例，加裝了黑色金屬扶手惹來爭議。市建局總監（規劃及設計）區俊豪稱，加裝扶手是平衡安全及保育，形容扶手是「可逆轉」，如日後法例不再有相關要求，可以將扶手分拆開，而不破壞原有的主樓梯。

復修13檔口 保留原有設計

市建局今年初與華懋集團簽訂為期10年的營運合約。於街市原本有逾250個檔口中，市建局保留及復修13個相對保存完整的檔口，並保留檔內原有設計，如魚檔的儲水箱和魚缸，肉檔掛肉的鐵杆等，其中6檔已租出，兩個家禽檔口則將由金源米業營運，會展示五六十年代舊米行模樣和新的稻米種植技術，但並不會賣米。其他檔口則改為賣長衫旗袍、海味店舖租用。

中環街市今起至11月將在一樓舉辦相片回顧展覽，市建局稱，當局於翻新期間曾聯絡舊檔主索取照片，冀令昔日商戶亦能參與活化工作。

擬伙文化團體策展人合作

市建局行政總監韋志成昨在網誌表示，中環街市管理委員會未來5年計劃邀請多個文化團體及策展人合作，利用中環街市及鄰近的元創方、大館、嘉咸市集和H6 CONET不同場地聯合舉行250場活動，包括歷史展覽、導賞遊覽、攝影等。

中環街市第二階段的活化工程，面向德輔道中、恒生銀行總行的外牆將改用透明玻璃物料，以彎角設計連接面向租庇利街及域多利皇后街的舊式立面，料明年第三季完工，市建局稱，第二期營運將重點推廣STEAM教育。