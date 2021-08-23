羅致光：公屋減貧成效最顯著

2019年26.1萬公屋戶脫貧 貧窮率降3.7百分點

羅致光昨發表網誌指，由上屆政府開始，在收入再分配政策中的福利轉移，是自香港回歸以來，一個明顯的實質及相對增幅；而各項福利政策中，公屋是減貧成效最顯著的措施。

他引用《2019年香港貧窮情況報告》，分析了多項福利的減貧效果，發現除了減貧效果最大的公屋外，其次是綜援及長者生活津貼，2019年分別令15.5萬及15.4萬人脫貧，兩者均可以各自減低貧窮率2.2個百分點。由於人口高齡化，他預期長者生活津貼的減貧效果有望超越綜援。

以恆常現金福利計算，減貧效果排第三的政策是在職家庭津貼；羅致光表示，於職津前身「低收入在職家庭津貼」初期的2016年，只能減低貧窮率0.3個百分點，在落實一系列改善措施後，於2019年已可令4.8萬人脫貧，減低貧窮率0.6個百分點，並有望繼續提升。

綜援長津減貧效果第二

他說，由於香港的經濟、財富及收入增加，換言之，透過公共房屋政策，可以通過土地價值作出某程度的經濟及財富分享。現屆政府在《長遠房屋策略》中，將公營房屋所佔比例由六成增加至七成，便是以公營房屋加強經濟及財富分享的策略；但由於發展土地與興建房屋，不是立竿見影，故需以年計的時日才能彰顯效果。