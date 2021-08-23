建築成本跌幅較輕 首見公屋貴過居屋 房委成員：地勢影響成本 整體投標價趨跌

去年每居屋單位成本減33%至79萬

房委會數據顯示，2020/21年度落成的公屋/綠置居項目中，每個單位平均建築成本為88.46萬元，較2019/20年度的91.71萬元減少3.5%，但仍較2016/17年度的60.52萬元增加46%；相反，2020/21年度落成的資助出售房屋（即居屋）項目中，每個單位平均建築成本為79.27萬元，較2019/20年度的118.8萬元大減33%，是近年首見「公屋貴過居屋」情況。而過去5個年度中，以2017/18年度落成的居屋單位建築成本最高，每個單位平均需187.82萬元（見圖）。

根據房委會資料，2020/21年度落成的居屋項目包括長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑、馬鞍山錦暉苑、將軍澳雍明苑及東涌裕泰苑，涉共約5000個單位。至於同年度落成的公屋項目則包括深水埗海達邨、白田邨重建項目；觀塘彩福邨第三期、柴灣漁灣邨單幢公屋等，涉約8000個單位。

近年公屋地盤多「三尖八角」

房屋署稱，每單位建築成本會視乎個別項目的地理環境、規模、設計規劃、單位面積等因素而有所不同。若工程項目位於偏遠地區、規模細小、或遇到複雜地質及地盤環境限制，建築成本會相應增加，甚至有機會超出警示水平。

基建減 料公屋成本高峰回落

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，由於房委會現時沒熟地資源，部分用作興建公屋項目地盤涉及更高成本，如地盤呈不規則形狀、位於山坡或斜坡旁等，涉及額外的平整工地、溶洞勘探，以至興建行人連接天橋等成本，相信會因而令部分公屋項目成本較高；但整體而言，隨着基建工程減少，建造業界「搶人無搶得咁緊要」，公營房屋項目成本近兩三年已由高峰回落。

明報記者