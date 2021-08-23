威院內鏡團隊 傑出獎饋30年貢獻

1999年倡大腸癌篩查工作

團隊多年來有份參與推動大腸癌篩查，早年察覺到大腸癌症趨升，1999年開始向政府建議篩查工作。內鏡中心總監趙偉仁於2004年參考外國經驗，在港進行首宗內鏡黏膜下剝離術，既減少併發症、痛楚、住院時間及出血量等，術後更沒表面傷口，亦可保留病變的器官，提升病人生活質素。

團隊去年進行全港首宗、以該技術配合手術機械人治療大腸癌，至今已治療35人。趙補充，該技術僅適用於早期腸胃癌患者，若癌細胞擴散至淋巴核，則要切除器官。

首宗內鏡黏膜下剝離術 減病人創傷

團隊於2015年首推內鏡護士24小時當值。威院內鏡中心病房經理黃美燕表示，內鏡專科護士懂得操作儀器，可協助醫生為病人止血及擺放支架。團隊研究顯示，引入後患者成功止血率有所提升，再接受急症手術的比率大降，死亡率減近半。

內鏡護士24小時當值 死亡率大減

團隊於80年代剛開始運作時，只得3名護士及5名醫生負責，目前不僅加入外科醫生，另有血管科、麻醉科、心胸外科、小兒外科等，團隊壯大至30名護士及超過50名醫生。威院內科及藥物治療部名譽專科駐院醫生鄭承恩表示，各部門的同事均有功勞，對於有機會參與複雜的急症手術感榮幸。