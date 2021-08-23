採港式管理 科技遙距問診

定位不同 不憂港大醫院競爭

深圳香港大學醫院於2012年落成及開業，較新風和睦家醫院早近10年落戶深圳。和睦家醫療總裁吳啟楠表示，港大深圳醫院屬公營模式，「他們用瑪麗醫院模式，100至200元（人民幣，下同）包晒（診症、基本藥物），將香港公立醫院模式輸入深圳」，而新風和睦家醫院則屬私營，「像養和醫院和港安醫院」，認為兩者不存在競爭。

禁紅包文化 三成薪酬表現掛鈎

管理方面，內地公營醫院慣有「收紅包」的惡習：病人向醫護提供醫療費以外，也會贈「紅包」盼取得更好服務，吳說新風和睦家醫院醫護不領紅包，「如發現醫生收紅包，會dismiss（辭退）他們」，但考慮到有部分病人家屬不付紅包不放心，他說「個別也會收了、再在手術後給回他們」，加上該院以市場上較高薪酬聘請醫生，薪酬約二至三成與服務質量及評分等「業積」掛鈎，冀令醫護收入「陽光化」。

網上應診 半小時送藥

該院亦配合科技，提供以手機應用程式提供網上應診服務，「app上也是家庭醫生應診，他可以看到病人的病史，半小時送藥上門，而其病歷會更新」，舉例說，如有小孩晚上發燒，透過遙距問診，其家庭醫生先了解情况再開藥後，及後透過快遞「半小時送藥上門」，翌日醫院員工會再致電跟進，「如果仍未康復，可即時預約，到醫院便直接到醫生辦公室，不用再等做檢查了」。該院亦研究以系統連接智能手機或智能手表應用程式，令醫護日後可遙距監測病人或孕婦的身體情況。