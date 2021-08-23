深圳首家港資醫院冀11月試營 擬引進港藥物

350牀位 主打微創手術

投資30億元（人民幣，下同）興建的新風和睦家醫院，是深圳首家港資的私營綜合醫院。26層的大樓於福田區拔地而起，提供約6.5萬平方米（約70萬平方呎）的樓面面積，合共提供350張牀位。吳啟楠表示，該院主打微創手術，冀減輕病人痛楚，令病人較快康復及出院，故預留牀位較少。

作為首家港資私營醫院，吳說，該院除引入港式管理外，亦於深圳引入「家庭醫生」的概念，因內地居民多到公營醫院看病，每次應診醫生不同，未必了解病人情況，而該院則提供「家庭醫生」專理其負責的病人，即使病人網上問診亦由其家庭醫生應診，醫生可透過程式取得病人病歷（見另稿）。醫院落成半年內，將建立一支逾15人的香港醫生團隊，現有4名醫生就位。

引入「家庭醫生」

建逾15人港醫團隊

吳續指，內地十分支持香港醫生到內地執業，僅需兩星期可完成註冊，「沒有任何障礙」，毋須再考試，但須透過醫院申請內地執業，醫生不能以個人名義申請。

收費方面，吳表示該院會比內地公營醫院較高，相等於公營醫院特需病房，他舉例說，於該院分娩單人房收費約6萬至8萬元，照胃鏡8000至1萬元，照磁力共振約為3000至5000元，相信較香港私家醫院便宜。

中央於去年11月通過《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管創新發展工作方案》，大灣區9市可使用藥監局批准、部分已在港澳上市的藥物或醫療器材（「港藥通」）。吳稱，冀深圳新風和睦家醫院將來可受惠於這個政策，可採用部分的獲批港藥，「目標是腫瘤科，因看到內地人對香港癌症藥需求大，而香港的藥物選擇較多」。

內地購藥較便宜

總裁：吸引兩地居民

吳補充，內地政府集體採購藥品，價格較香港便宜，「同一隻藥，如果中國批了，會比香港便宜得多，從香港過來深圳看醫生，可用該藥，較便宜」，因此期望兩地優勢互補，以及藉相近的地利，吸引兩地居民都使用該院服務，如內地居民需要未經衛健委審批的藥物，亦可到香港使用注射用藥。

集團指，2019年大灣區醫療健康產業產值規模約為7000億元，預期隨着內地人口老化及開放生育政策下，到2030年產業將發展至2.5萬億至3萬億元規模。