稱香港夠地 林鄭：會壓縮造地程序

林太提及，香港土地仍有空間發展，當中有46%是郊野公園土地，而社會珍惜有關土地，不願意開發，但不代表政府無地可用，正從不同途徑覓地。

市民倡再發消費券 林鄭：需很多公帑

另外，多名市民建議政府再派發消費券，但希望簡化申領及使用的方法。林太回應稱，全民派發一次消費券需動用很多公帑，相信財政司長陳茂波會考慮財政情况，以及屆時香港整體的經濟再作決定，但指本港經濟的反彈速度較預料好，政府應繼續努力，認為經濟應該「看得遠」。

至於青年工作方面，有市民要求增加大灣區青年就業計劃的配額。林太表示，雖然希望青年留在香港發展，但面對8000多萬人口的大灣區，沒理由要放過機會，強調大灣區可為青年發展、創業有更多元化發展。

被問言論保障 無正面回應

諮詢會上側重民生議題，但有市民透過視像表示，港人現在說話較小心，即使不滿政府的防疫政策，亦需顧慮批評會否導致被捕，「有沒有政策可以保護我們，談論政治的時候不會觸及一些法律層面的問題？」他續稱，若公務員不能達成政策承諾，會否訂立法律責任；林太並無正面回應上述事項。