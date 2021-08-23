施政報告諮詢會 出席85%政府邀請 蔡子強質疑作用有限 田北辰：予人感覺不是真諮詢

特首林鄭月娥昨出席香港電台主辦、於西九文化區戲曲中心舉行的「2021施政報告公眾諮詢」，港台主持人蕭洛汶表示，港台委託嶺南大學公共管治研究部按全港人口特徵、性別和年齡比例，以隨機抽樣的方式邀請市民出席，「部分由全港十八區的人士邀請參加」；獲邀市民分別現場或視像形式參加，各有53人。

30人發問 約半建制背景

諮詢會約30名市民發問，約半具建制派背景，包括八鄉鄉事委員會前主席曾憲強、民建聯蕭煒忠等，亦有發言者自我介紹時說是「家住麗港城的何炳恩」，翻查資料，何炳恩為觀塘民聯會名譽會長，其他名譽會長包括人大常委譚耀宗等。

民政處自十八區提名90人

創新辦：地區人士熟區務

政策創新與統籌辦事處回覆表示，昨日有106名市民參加諮詢會，16人屬隨機抽樣，另外90人則來自十八區，「兩者參與程度有異，可能是由於諮詢會在星期天舉行，隨機抽樣的市民的出席意欲會受到影響」。當局表示諮詢會的主要對象是普羅市民，安排地區人士出席可讓熟悉地區事務的市民直接向特首表達意見，「民政事務處在提名時會盡量確保名單能涵蓋不同的年齡組別、性別，以及不同的階層和背景，以確保可以聽到更全面的意見」。政府說，計劃為特首安排更多公眾諮詢會，但具體日期及參與市民的群組仍在擬定。

嶺大公共管治研究部主任李彭廣表示，本月6日至15日，透過電話和隨機抽樣方法邀請全港18歲或以上的香港居民。他稱，邀請過程困難，港台有訂明獲邀人數不能超出某個數量，但不便透露合約內容，指研究部已「盡做」，最後遞交25人名單予港台，至於為何最終僅16人出席，李猜測可能有人臨時爽約。被問到為何邀請市民過程困難，李彭廣說無詢問市民拒絕原因，只說去年亦有類似情况。

獲邀出席諮詢會並發言的觀塘區議會前副主席梁芙詠表示，民政事務處邀請地區團體的代表出席，但代表不能是政府所委任的委員會成員，例如分區委員會、地區滅罪和防火委員會等委員，她昨是代表觀塘婦女聯會出席。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強質疑，林太為特首選舉等原因，擺出親民姿態出席公衆諮詢會，但指會上大部分市民由政府邀請，料提問不夠尖銳，形容是「清一色」的市民，政府容易偏聽，諮詢會的作用有限。實政圓桌議員田北辰認為應邀請無政治背景的普通市民出席，認為港府或憂慮隨機抽樣的市民參加活動有風險，所以找一些人「錫住佢咁問」，但予人感覺不是真諮詢。