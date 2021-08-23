1500會員逾半街客 房協：加人手監察防疫措施

民政署：日常巡查未見違規

本報記者多次到雋悅‧滙觀察，曾見有人無探熱、掃描安心出行及填表格直入大廈。房協稱，有在當眼處張貼告示提醒遵守規例，又已加派人手及提醒當值職員嚴謹執行，同時再提醒營運商確保顧客守規。民政事務總署表示，上址屬防疫規例規管對象，牌照處在之前日常巡查中未發現該會址違規，日後會繼續留意。

雋悅‧滙位於屋苑3樓，住客免費成為會員可與公眾共用設施。成人公眾填妥表格可即場免費成為一年客籍會員，可光顧中醫診所及兩間食肆；付費基本會員可用泳池及健身室等，會籍分一個月至兩年不等。據官網資料，會費由800至1.2萬元。房協稱截至6月30日會員約1500人，包括706客籍會員及65基本會員，即約一半會員是街外人。

被問長者住客接觸街客風險

梁子超：長者打針最好保護

疫情期間街外人出入會所與長者住客接觸，會否有更大潛在風險，呼吸系統專科醫生梁子超認為，該批長者本身可進入社區，加上現時發燒並非必然病徵，「體溫機質素亦良莠不齊，放在此都只是提醒作用」，他認為長者接種疫苗才是最好保護。另外，民政署稱會所內兩個餐飲業處所已符合第599F章換氣量的規定。