名人食堂落戶會所 總廚：門口有人睇咗，我又查？

聲哥廚房以2016年成立的昇雋有限公司作商業登記，昇雋董事包括陳聲及2011年選委會飲食界參選人羅偉光（Manuel Crisostomo Lopes）。

「班高官個個都由我引入會」

從聲哥廚房店門口貼滿照片可見，林鄭月娥、梁振英及曾蔭權等3屆特首均曾光顧，多名政府官員如財政司長陳茂波、政制及內地事務局長曾國衞、廉政專員白韞六、保安局前局長李少光等亦是座上客，亦見泛民建制兩派人士身影，如基本法委員會副主任譚惠珠及一眾民主黨元老。陳聲本月中接受本報訪問時，被問相中官員光顧時是否都是會員或有會員陪同，他說，「班高官個個都是我引導入會」，又稱「曾蔭權一出院都來找我」。

本身是江門五邑海外聯誼會副會長的陳聲是城中名廚，「我到廣州煮兩圍已經成萬（元）人民幣！」他透露落戶雋悅‧滙是因房協前行政總裁黃傑龍打10多次電話央求，「這裏都是退休教授、高官（居住），他叫我幫吓老人家，打動了我」。被問為何未能確保食客都是會員，他說，「無理由每下都問是否會員才開茶，（房協）有一段時間無人理，但與我何干？」反問「門口已經有人檢查，我又要查人？ 」

至於另一食肆輕食閣，根據雋悅地契，舖位由君悅企業承租，記者本月初再訪輕食閣，發現舖位已拉閘。香港君悅企業在港大開設另一食肆一念素食，職員透露輕食閣7月後已無營運，又表示可電郵該店查詢，記者電郵查詢，至截稿前未獲回覆。房協回覆稱，早前接獲通知，輕食閣基於業務考慮，本月9日起休業，直至另行通知。