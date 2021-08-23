房協雋悅會所做非會員生意疑違規 會社牌照經營只限會員 進入不查身分不必探熱

明報記者 陳惠恩

雋悅分別於3樓及5樓設有會所，其中5樓會所只供住客使用，3樓會所「雋悅‧滙」則對外開放，設施亦較5樓多，包括健身室、泳池、雀房、戲院，以及由營運商經營的浸大中醫診所、咖啡店「輕食閣」及中菜廳「聲哥廚房」，其中聲哥廚房是城中名人食肆，林鄭月娥、梁振英及曾蔭權等3屆特首都曾是座上客。

非住客可即場登記入會

限光顧3樓兩食肆診所

「雋悅‧滙」以會社牌照營運，根據《會社（房產安全） 條例》，只有會員及帶同的賓客才有權使用，而雋悅‧滙除屋苑住客自動成為會員外，非住客亦可登記入會，分有付費基本會員和免費入會客籍會員，而街客可即場登記為客籍會員，但只可光顧兩間食肆和中醫診所（見另稿）。

根據本報記者數次到訪觀察，會所地下入口放有體溫探測器、安心出行二維碼及個人資料表格，並有職員看守，記者發現有客人毋須量體溫、掃描二維碼或填表，便可乘升降機直達會所。抵達3樓後，經自動門可直入會所範圍，左側設有房協職員負責的櫃枱。據記者最初觀察，會所出入口不設拍卡感應器，到訪者亦毋須向職員出示會員證自由進出。

記者光顧聲哥廚房

樓面稱容許「唔做會員」

記者上月22日午市時段以街客身分進入會所光顧聲哥廚房，毋須會員證明。食肆內4人一桌，如人數超上限會加設膠隔板；當時絕大部分食客並非長者，樓面職員傾談間向記者說，「午市七八成都是街客，婆婆食得早又食得少，只靠住客難做生意」。被問「唔做會員得唔得？」她答，「得！點解唔得？但你想做會員我便給你表格。」

對於是否確保如特首等政商界名人在光顧聲哥廚房時都是會員身分或會員賓客，房協回覆稱據租約營運商須確保所有使用者均為會員或其賓客。聲哥廚房總廚陳聲則說，「我無權禁止客人光顧；門口有人檢查了（會籍），我又要去查人？」（見另稿）

同樣情况亦在浸大中醫診所出現，當日約10人在大堂候診，記者求診後，曾向職員查詢是否必須為會員，其中一人回應「由佢啦」，記者終以非會員身分完成付款離開。浸大回覆稱，診所一直履行協議提示使用者登記客籍會員，並提供表格。至於咖啡店，記者早前光顧時職員同樣沒核證會員身分。

本報查詢翌日

職員核證進入會所資格

本報記者向房協查詢上述情况後翌日即上月27日再到場觀察，情况大相逕庭，地下入口職員逐個核證訪客是否會員及到訪目的地，稱「我要報番上去，非會員到3樓登記」；到達3樓會所時，入口自動門甫打開便有職員趨前查會員證，有客人聲稱忘記帶證即不獲放行，櫃枱則擺滿入會表格，有女士邊填表邊問，「以前都不需要，是新規矩？」職員稱「不是，可能以前不是太嚴謹，我們已提醒了商戶」。

民政總署：安排巡察跟進

房協本月初回覆稱，根據與上述3間營運商合約或租約，營運商須確保所有使用者均為會員或其賓客，以及協助顧客申請成為會員；房協稱會加強抽查，若營運商未有遵守會社及其他營運相關法例，會考慮發警告及有權終止營運合約及租約。民政事務總署稱，根據《會社（房產安全）條例》，違反規定一經定罪可罰款10萬元及監禁2年，該署會安排巡察及跟進雋悅‧滙。

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