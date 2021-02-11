SARS時設計參差：隔離房門邊有隙 靠風扇捱過疫症

當年重點現代化 忽略隔離設施

2003年1755人感染SARS，全港只有177間隔離病房，源栢樑說當時隔離設施設計較參差，氣流不講究，門邊有空隙，負氣壓為0.25帕斯卡，相對大氣壓力10萬帕斯卡，即接近無負壓，當年臨時用風扇加大空氣流量捱過大疫症。

SARS過後，那年為防冬天疫症重臨，14間急症醫院要在半年內緊急改裝1400張隔離病牀，參與改建的源栢樑說，當年香港工程師首創一個控制系統可保持多房間隔離病房的負壓，亦專門由荷蘭訂製氣密門，負氣壓較疫情時升9倍至2.5帕斯卡。

源說，當年預想若將大量病牀改成隔離病牀，日常維持負壓會浪費電力，香港工程師首創「可變身」隔離病房，平常用作普通病房，換氣量由每小時12次減至6次；當疫症來臨時啟用雙重門，加回換氣量並調校每個病房負氣壓一致，「變身」只需48至72小時。

港工程師首創「可變身」隔離病房

一般手術室需正氣壓，防污染的空氣流入感染手術病人，但若染疫病人做手術就會將受污染的空氣噴出走廊。源說當年亦首創改裝正壓手術室至具隔離效能，並在約10間醫院增設負壓解剖室，以解剖染疫死者。