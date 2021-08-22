疫症重塑構思 未來醫院隨時「變身」 醫療工程專家：平時普通病房 疫症時分隔病患

明報記者 朱韻斐

2003年SARS後本港擬建3個傳染病中心，最後僅瑪嘉烈醫院傳染病中心落成，源栢樑認為相關中心在非疫情時期難盡用，相較再建單幢式傳染病中心，重建大型急症醫院時，最重要是設計做到彈性大，於非疫症時可盡用，疫症來臨時可隨時「變身」分隔疫症和非疫症區，以防交叉感染。

設計需大彈性 非疫症時可盡用

香港10多年內遇兩場世紀疫症，源栢樑認為本港未來的醫院設計上需預想疫症再臨的可能性，作為第一線接收疫症病人的急症室，未來建築上需較大型，做到可分區。目前急症室大堂多用中央冷氣，未來要考慮分區用不同冷氣系統，在控制氣流上更有效分隔染疫和非染疫區的病人，為此可能需有更大機房，急症室亦需有負壓等候區、診斷、治療和搶救房為懷疑染疫病人治療。

入院到上房「一條龍」隔離

源栢樑說現時醫院無隔離病房專用通道和升降機，當運送疑染疫者上病房時，要預先清空通道，費時失事，讓兩類病人用同一通道亦有叉交感染風險。他說，將來醫院重建時需預定疫症病人由進入醫院到上病房的路線如何與其他病人分開，傳染病房樓層亦應有專用升降機，不停其他樓層。

傳染病樓層設計上，源栢樑認為從工程角度宜全層用於處理疫症病人，最好設於最高層，廢氣可直接在頂層排走。新冠疫情期間，有醫院隔離病房的污水渠滲漏至下層，被濺中的病人要隔離，亦影響手術。他解釋，現有隔離病房於2003年SARS後緊急改建，污水渠駁至其他渠管，滲漏就會影響下層，日後醫院傳染病樓層的污水渠要藏在獨立管道槽內「直上直落」，不駁其他渠，即使滲漏亦避免影響醫院其他設施和服務。

傳染病樓層置頂 廢氣直接排走

源續說，疫情期間染疫者用診斷設施前要先清空範圍，使用後再消毒；新院建內窺鏡和放射診斷等設施時，部分應備有負氣壓予疫症時使用，以防受污染空氣流出走廊；當非疫症時就毋須啟用雙重門和負壓，減少耗電。

醫院日間治療中心亦曾爆疫，源栢樑解釋日間治療中心主要用小型冷氣，空氣在房內循環而鮮風量少，例如洗腎需數小時，其間病人會除口罩進食，病毒就有可能經風喉流向其他病人，疫情期間臨時用坐地式高效濾粒子過濾器改善；日後應考慮在天花加裝高效過濾器加大等候區的換氣量，省位之餘，氣流分佈亦較好。

醫院以外，源栢樑提出需在非疫症時預製疫症「預案」，包括設想在香港哪些大型展覽場館可改做社區治療中心，改裝需什麼設備、需要多少物料、可在哪兒購置、購置需要多久等；如需以組裝合成建築興建，要預先設計好組件、設想如何購買重要配件、地基如何做，並預先去消防處和屋宇署取審批，確保能以最快速度建築所需設施。