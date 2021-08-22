反制裁法暫未納附件三 陳智思：中央照顧金融界影響

陳智思昨日出席活動表示，《反外國制裁法》對一般商界沒有影響，但對金融機構「的確存在一些因素」，他說本港金融界與監管機構表達過對有關法例的關注，希望可釐清立法的方向，陳智思相信，港府有不同渠道向中央表達業界看法，但未知人大常委會何時會再討論或表決有關法例。

被問到近日不少工會、社會團體解散，市民會否少了表達意見的渠道時，陳智思稱，香港支持公民社會有不同團體，稱環保組織、爭取不同權益的組織仍存在，「完全沒有問題」。但他說，《港區國安法》立法後的確存在「紅線」，任何機構不參與及接觸違法或超越紅線的活動並無問題，他形容，將來、今日、以往的情景不同，立法前的活動當時被接受，但立法之後，團體沒理由挑戰法例、測試紅線。

曾鈺成：條例與維持金融地位矛盾

對於全國人大常委會暫不表決《反外國制裁法》，出席另一公開場合的曾鈺成稱，中央及特區均希望維持香港作為金融中心的地位，要認真評估法例在港實施時會否有影響。他認為，按立法原意實施條例的同時，要將條例對金融中心地位的影響減到最低，存在很大矛盾，他稱近日聽到各方就法例表達顧慮、意見，相信中央亦認為需更多時間研究。