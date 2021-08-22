批減醫學額短視 林正財促留意醫護移民潮

長期病患者關注醫療改革聯席昨舉行論壇討論《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，醫委會業外委員陳永佳贊成引入非本地培訓醫生，又希望制定政策時提升病友組織參與。有病友代表關注是否能予優厚條件吸引海外醫生來港和引入尖端醫療技術；另有病友關注新例限制頂尖院校畢業生申請，但有否足夠配套吸引這班頂尖醫生來港。

葛珮帆倡免試醫生擴至非港人

葛珮帆亦說，「政府方案可吸引到多少海外醫生，政府的答案是不知道，這令我們很擔憂」。林正財亦承認欠缺外地港人醫生相關數據，難評估修例能引入多少人。就新增的特別註冊只限永久居民申請，葛反問「點解要咁保守咁封閉」，應放寬至非永久居民，並應考慮學歷以外其他因素如資歷。至於她所屬民建聯會否提修正案，葛稱要先了解政府會否採納意見，再了解各政黨意向，暫未有定案，她希望未來一兩次會議完成法案審議，盡快交大會二讀以在本屆通過。

醫協：修註冊例未解制度問題

公共醫療醫生協會會長凌霄志不反對引入非本地培訓醫生，但要確保公平公正，「不是要求完美的醫生，但要是安全的，把關制度很重要」。他認為醫學院名單制能否挑選合適醫生來港已存疑，對再放寬至非永久居民有保留，除非能將制定名單的權力交回業界或醫委會決定。凌又認為醫生人手不足是表象，更涉制度問題，包括轉介制度、過於側重專科醫生等，而修例未針對問題；林正財認同修例非靈丹妙藥，只是行第一步，仍需解決其他醫療問題。

林正財亦在席上批評港府在長遠醫生人手規劃「做得好差」，稱過去當經濟下行時減醫學額又推「肥雞餐」減人手是「十分十分短視」的公共政策。他說，人口老化屬必然，不應以「年年計，年年清」態度做公共政策，促長遠規劃包括看長遠醫生和資源需求。

凌霄志說，過去十年很少聽醫管局醫護離港，近期有同事考慮或已移民，難估計未來數字，望政府密切留意；林正財說，「做政策和管理的同事應絕對留意（離職情况）」，望醫管局切實思考並與前線溝通。

2015年中前聘用的醫管局醫護需於60歲退休，林正財說該局正研究延至65歲，據他了解政府不反對，且此舉不會構成即時財政壓力，待醫管局拍板可成事。醫管局回覆會研究挽留人手措施，並與不同持份者溝通及適時公布。