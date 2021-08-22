梁家傑：公民黨選舉路盡 民主黨擬9‧26開大會 定是否選立會

劍橋大學香港及中國事務會昨舉辦「思索香港」青年峰會，邀請多名政界人士討論。被問到在後國安法時代公民黨是否仍有需要存在，梁家傑稱「公民黨若要參政，完全沒有需要（存在），這很清楚……毋須多加解釋」、「（公民黨）選舉政治的路，已經行盡了」，但該黨仍有公民社會角色。

曾鈺成：港多問題涉貧富矛盾

同場出席者包括立法會前主席曾鈺成，對於香港前路，他不認為日後可「疊埋心水」只談建設。他說，首任特首董建華上場時已冀只專注建設，但一直未能擺脫政治問題，稱香港內部亦有很多社會問題，並以自己作為土地供應專責小組成員經歷為例，土地等問題上「拗撬不是泛民、建制，而是政府內部都解決不到」，舉例官員無法回應如何縮短公屋輪候時間、甚至不知有多少土地可供建屋，形容香港不少內部問題關乎貧富矛盾、「有樓、無樓之間的矛盾」。

譚惠珠：中央昔一直放任港人

同樣出席論壇的基本法委員會副主任譚惠珠稱，中央以往一直放任港人，舉例2014年醞釀佔中期間，仍稱可按《基本法》實行普選，但她認為香港走到此地步，「中央是不能不惡，不能不干預」。

對於4名港大學生被控《港區國安法》宣揚恐怖主義罪，本身為港大校友的曾鈺成稱對此感痛心，「教師永遠希望給予年輕人機會」，但舉例學生若犯校規、記大過，學校亦會開除學生，形容處分與教導永遠有矛盾。他稱案件已進入司法程序，不宜公開評論，但冀被捕學生經歷正當法律程序後，「未至於失去個人前途」。