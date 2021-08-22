馬家健案 判刑書兩年始上載 司法機構致歉

稱人為失誤 會訓示相關人員

司法機構表示，區域法院及以上級別法院一般以書面形式頒發判刑理由書，並在短時間內上載至司法機構網站，但由於相關支援人員人為失誤，未有按時上載該判刑理由書，得悉遺漏後已即時上載。司法機構昨就事件表示歉意，強調會嚴肅處理事件，訓示有關支援人員，亦會認真檢視相關程序，避免再有同類情况。

該判辭由原審法官陳慶偉於2019年9月13日頒下，判辭透露馬家健被裁定企圖販毒罪成後，曾錄取一份「無損權益口供」（non-prejudicial statement），惟控方沒依賴馬的口供指證案中其他疑犯，故口供在案中無實際用途，無助他減刑。

當時陳官又提及，警方仍在調查馬的前法律代表涉妨礙司法公正，但因調查與毒品案某程度上無直接關係，故繼續判刑，最終判囚23年。