海洋公園新園區擬年底招標 總裁：或加體育元素

BOT模式合作 需體現保育教育元素

海洋公園新發展計劃涉園內3個全新主題區，佔地約37.6萬平方米，包括山下園區免費入場的全新零售、餐飲或消閒區，以及山上園區的歷險主題區和健康主題區。海洋公園上周五公布，邀請有意競投者以BOT模式攜手發展，首階段開始投標資格預審，有意者可於8周內回應和提出建議，下階段是今年底或明年初的招標程序。

黃智祖昨出席園方活動時稱，海洋公園對外面的合作伙伴持開放態度，若對方提出有特別意見或想法，公園亦很歡迎，同時海洋公園肩負社會責任，未來發展策略中，新發展主題區會充分體現保育、教育方面的重視，即使是下園區、餐飲娛樂消費等，亦能在發展概念裏面充分體現這些信息，且繼續讓有特別需要者免費入場。

黃又稱，東京奧運後本港體育氣氛熱烈，在海洋公園加入體育元素是其中一個可行的發展方向，園方過去一年舉辦遠足和瑜伽活動，並有足夠地方舉辦體育活動。