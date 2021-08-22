貨櫃缺出口停 廢紙擠爆倉 業界憂致前線停收變「圍城」

明報記者 馬耀森

有廢紙承辦商對本報表示，國際疫情反覆，外國不少港口運作大受影響，貨櫃滯留歐美。影響所及，廢紙商在本地收集廢紙後未能出口內地，只能暫存各區貨倉，不斷累積，情况年中開始惡化。8月各區存放廢紙的貨倉接近飽和，記者上周三到流浮山多個貨倉，發現廢紙已佔貨倉用地八至九成，有廢紙倉負責人說，因貨櫃短缺，最近兩三個月廢紙「入得多出得少」，踏入8月出口幾乎完全停頓，廢紙「堆到兩層樓咁高，貨車幾乎入唔到」，當中部分露天儲存，除易釀成火警，下雨亦淋濕廢紙影響質素，不符出口標準，「膽戰心驚，晚晚瞓唔着，向環保署反映唔夠貨櫃，佢哋反而叫我落雨蓋好廢紙，唔好淋濕」，感非常無助。

紙倉：堆到兩層樓高 向署方反映遭着「勿淋濕」

該紙倉負責人稱，政府去年9月推出廢紙回收服務，以服務合約形式聘請承辦商，承辦商須以不低於指定回收價即每公斤0.7元向前線收集者收購廢紙。他說設立補貼制度是好事，市場正常運作下可確保回收一定數量廢紙、拾荒者可獲合理收購價，但現時物流問題，廢紙難出口，承辦商仍要不斷「跑數」，貨倉瀕臨爆煲。另有出口商稱，年初內地「落閘」拒收廢紙，港府與內地達成協議，承辦商須優先將廢紙出口內地並交予4間紙廠，惟近月貨櫃短缺，出口內地幾乎停頓，出口商要另覓出路如東南亞，按合約需要向環保署申請，不但程序繁複，有業界更一度不獲批，要退回數十個貨櫃，批評環保署官僚，未協助業界紓緩危機。

承辦商：出口商變揀擇回收店叫苦 疫情持續恐爆煲

香港環保廢料再造業總會會長劉耀成是廢紙承辦商之一，他稱內地拒收外來廢紙致內地紙價上升，接收本地廢紙的內地紙廠年初曾上調本港廢紙收購價，間接令前線回收價由政府「包底」的每公斤0.7元升至約1元；但近期出口近乎停頓，間接令前線回收價回落，雖不會跌穿0.7元「安全網」，但現時出口商只會收購質素較佳紙皮，「淋水的一定不收」，令街角回收店叫苦連天，「好多廢紙變了廢物，可能要運去堆填區」。劉稱其回收的廢紙一向有出口東南亞，但數量有限，若疫情持續，本地廢紙回收市場仍有可能爆煲。

（城市保育）