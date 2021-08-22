聶德權料周末首針達六成 陳肇始：七成不代表群體免疫

截至昨晚，全港逾390萬人已打第一針，佔合資格人口58%。聶德權昨出席公開活動時表示，預計到下一個周末（即本周末），合資格人口接種率有機會達六成。

陳：起碼七成人有保護

陳肇始昨出席港台《星期六問責》時表示，七成接種率是階段性目標，不代表有七成人打針就有群體免疫，但起碼對已打針的七成人有保護。

社區疫苗接種中心預計運作至10月底。陳肇始在商台《政經星期六》表示，接種中心停止運作後，私家醫生會繼續提供科興疫苗，至於復必泰，由於其儲存溫度已作調整，有機會在私營機構提供，但由於10月要打流感疫苗，要考慮若同時有多種疫苗接種會否有混亂，仍要討論細節。

此外，昨早9時許，一名28歲女子在中文大學醫院接種中心接種新冠疫苗後抽筋暈倒，職員報警，救護員到場將昏迷的女事主送往威爾斯親王醫院治理。威院發言人表示，事主打針後因抽筋及暈倒，經急症室入住內科病房接受治療，臨牀診斷顯示病人的病情與其自身疾病有關，情况滿意。政府發言人表示事主昨日打第二針復必泰，約20分鐘後暈倒並抽筋。

本港昨增3宗確診，全部是輸入個案，其中一名18歲男子早前在委內瑞拉已打兩針國藥疫苗。

海怡診所樣本疑污染

有環境樣本陽性

另外，早前從事文職的32歲男子的咽喉樣本，懷疑在海怡半島張永發診所受疫苗污染而驗出陽性，衛生署昨回覆稱，有關診所的24個環境樣本中，診症室鋅盤去水喉管內的樣本驗出病毒陽性，另醫生診症桌上鍵盤樣本則驗出結果不確定。就32歲男子的陽性樣本及環境陽性樣本的病毒基因是否與科興疫苗內的病毒株脗合，該署仍在調查。醫管局稱有關病人已出院。

（新冠疫情）