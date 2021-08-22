陳肇始不知轉機客需否檢測 稱研收緊

會否停高風險區經港轉機？

陳稱冀運房局機管局考慮

陳肇始昨在港台《星期六問責》表示，衛生防護中心前日已到機場檢視措施，她認為應收緊轉機安排，例如轉機流程、員工打針和檢測安排等。至於會否暫停來自高風險地區的轉機，她說若風險極高，希望運房局與機管局有這方面考慮。

現轉機客毋須陰性證明

被問現時轉機旅客需否持病毒檢測陰性報告，陳肇始說「不清楚現在有沒有這個要求」，認為有這要求也合理。據疫情專題網站，政府要求來港者持有起飛前72小時內採樣的核酸檢測陰性證明等，但「在香港轉機過境的人士」不受有關限制。

機管局前日宣布，9月起特定機場員工最少要打一針，不接納醫療豁免，陳肇始認為做法好，若有人因健康理由不能打針，可調到禁區外、非高風險崗位。她在商台《政經星期六》說，即使機場員工已打針仍需頻密檢測，因打針不能確保不染疫，也不確保染疫後不傳染他人。

工會憂部分無接種者難調職致解僱

香港民用航空事業職工總會就機管局新要求表示，貴賓室確診職員沒打針，已預期措施會加辣，「但冇諗過會咁辣，連醫療豁免都不接納，殺個措手不及」。該工會知悉部分機場職工已接受醫生評估為暫不宜打針，擔心若公司主要業務是接觸旅客，例如清潔公司和零售業，沒有太多職位可以供無接種者調任，憂公司解僱無打針者，對「唔打針就冇咗份工」很無奈。

荷李活女星妮歌潔曼獲豁免檢疫來港拍劇，陳肇始昨稱妮歌潔曼抵港首7日只能在獲批範圍內活動，由於她來港時澳洲屬低風險區，已打針者只需檢疫7日，故她抵港7日後可自由活動。

政府日前收緊入境檢疫，香港歐洲商務協會去信政府稱香港應有清晰的「走出疫情策略」，否則外國社群會質疑是否要無止境困在港。陳肇始表示市民盼望通關，香港仍以清零為目標，與外國交往也要步步為營，否則若有個案傳入社區，社交距離措施再要收緊，「大家都唔想見到」。

（新冠疫情）