帝盛酒店住客不滿再檢疫 函陳肇始投訴欠醫學理據

投訴人：經此一事 考慮離港

8名檢疫者昨去信陳肇始批評重新檢疫欠醫學理據，稱他們已回社區一段時間，多次檢測陰性，且之前在酒店所住房間與疑交叉感染的房間有距離，不應被送入隔離營，最多只應家居隔離。他們稱已就事件聯絡美國和芬蘭領事館，稱領事館對有關安排感憤慨。他們昨在網上發起聯署，至昨晚10時許有341人簽名。

受影響的香港居民Thierry Neveux向本報稱，有抗體者早前可縮檢疫至7日，故離港到法國探親，他和一對16歲子女8月3日返港，在帝盛酒店檢疫至本月10日，上周二（17日）獲通知要入竹篙灣。他說和子女被安排到3間房，子女不明白為何要再檢疫，情緒低落，兒子連日不聽電話，他焦慮萬分，找職員幫忙看看兒子是否安好，職員着他報警。

Neveux說：「我已做足政府要求，打疫苗、驗抗體、驗病毒，在酒店檢疫7日，回家又自我隔離，結果政府要我再檢疫一次。」他說家住清水灣獨立屋，住檢疫中心比留家更易染疫，且政府早前曾讓半山居民家居隔離，不明為何今次不能。他說不少國家都把新冠病毒當成流感，香港也需回復正常生活。居港32年的他說，近期聽聞有朋友因香港防疫太嚴而離港，「我很愛香港，希望不用走到這一步」。

同受影響的W先生（化名）稱，他在港生活10年，家人在法國，因疫情已近兩年沒見面，因驗出抗體可減檢疫，故到法國探親。他認為再檢疫沒理據、不公平，「我7月29日返港，至今已20多日，8次檢測都陰性，政府還想我怎樣？為何Nicole Kidman可以免檢疫，我是香港居民就不可以？」他說盼找政府問清楚，但每次職員都只重申因其同層住客確診，故要再檢疫，令他感溝通無門，經過今次事件，會考慮離港。

衛署：涉變種 須採最謹慎措施

衛生署回覆稱，懷疑帝盛酒店有3宗個案透過空氣傳播，故安排13人檢疫，由於變種病毒傳播力更高，須採取最謹慎措施預防爆發。

（新冠疫情）